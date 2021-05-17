大陸核電站除能發電供熱，還能零耗能同步讓海水淡化

大陸山東海陽核電站除能發電供熱，最近成功研發能同步以零耗能的方式將海水淡化。讓淡水成為是核電站發電和供熱之外的新「副產品」。

澎湃新聞報導，近日，由大陸國家電投集團山東核電有限公司與清華大學聯合建設的「水熱同產同送」科技示範工程在山東海陽投運，該技術通過抽取海陽核電機組的蒸汽和餘熱，驅動水熱同產裝置，將海水直接變成滿足飲用水標準的95攝氏度淡水，首次實現了源側的水、熱同步產出與供給。

這項工程利用海陽核電機組的抽汽和餘熱驅動水熱同產設備，通過多級閃蒸、多效蒸餾工藝，每小時生產5噸滿足飲用水標準的高溫高品質淡水，再通過一根管道輸送到用戶側，並在此進行水熱分離，熱量進入熱力系統，放熱後的水進入供水系統使用。目前，核電專家村已用上該工程產出的熱和淡水。

面對全球性的淡水危機，單一的核能海水淡化探索已經持續了幾十年。自1987年開始，國際原子能機構（IAEA）便關注到核能海水淡化技術的發展，並組織有關國家對其技術與經濟可行性進行研究。技術上可行並得到實踐驗證的核能海水淡化技術主要有兩種：其一是低溫供熱核反應堆，這種堆型的主要功能是為城市提供熱源，在此基礎上，可進一步提高能源利用效率，用於海水淡化；另一種，是依託現有核電站作為海水淡化的能量來源。

目前國際上海水淡化的主流技術包括多級閃蒸（MSF）、多效蒸餾（MED）以及反滲透（RO）。其中，多級閃蒸、多效蒸餾統稱為蒸餾法（熱法）；反滲透又稱為膜法，即通過給海水加壓，使水分子通過納米膜而鹽份擋在膜外，從而得到淡水。

但無論是哪種海水淡化技術，都需要消耗大量能源。能源成本在淡化水成本中占了大半。核能海水淡化的優勢在於利用的是既有的能源，可以理解為「完成主業同時從事副業」，不新增碳排放。

近年來，海陽核電是大陸核能綜合利用最為積極的核電基地，其抽汽供熱已連續兩個供暖季為當地供熱。淡水，是核電站除電和熱之外的新「副產品」。

山東核電黨委書記、董事長吳放表示，「水熱同產同送」示範工程屬於世界首創，通過對核能進行先發電、後製水、再供暖的三級利用，首次實現了在「零碳」供熱的同時「零能耗」製水。水熱同產同送與傳統（核能）供熱的耗能相當，但可以生產副產品淡水，與傳統熱法海水淡化裝置相比，結構簡單運行穩定可靠、水泵少電耗低、占地少節約土地資源。

據測算，一座百萬千瓦的核電機組在完成發電「主業」的情況下，採用水熱同產同送技術供熱供水，一個供暖季能在為3000萬平方公尺居民供熱的同時，在不額外增加能耗的情況下，生產高品質淡水3000萬噸，緩解缺水地區的淡水危機。