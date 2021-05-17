兩岸青年企業家 廈門拚球技

「這次我們不談生意，難得大家聚在一起，要好好切磋切磋籃球技藝。」在廈門經商數年的莊為傑聽說要舉辦籃球賽，第一時間約上幾位台灣青年企業家組成籃球隊，備戰近三個星期後報名參賽。

中新社報導，籃球運動是在廈門工作生活的青年台胞最喜愛的運動項目之一。為期一個多月的海峽兩岸青年企業家籃球邀請賽16日在廈門進入小組賽的第二個比賽日，200多名兩岸青年企業家組成的16支籃球隊同場競技，以球會友。

「此次參賽的選手從18歲到51歲都有，籃球是有活力的運動，大家都可以參與，我們可以敞開心扉交流互動。」廈門市台商投資企業協會代表隊的巫承祥表示，這樣一種沒有隔閡的方式能讓兩岸青年企業家打破僵化思維，在場上或場下，無論談工作或生活，都可以增進友誼，「這跟過往的一些經貿交流是不同的」。

此次賽事由廈門市台胞聯誼會、廈門市台協、廈門市兩岸交流協會主辦，在一個多月的賽程中，除了小組賽外，將進行交叉賽，並於6月舉行決賽。30多場比賽輪番上演，最終決出前6名。 「不到一個月的時間，就把籃球賽辦起來確實很不容易。」廈門市台協會長吳家瑩表示，作為兩岸交流交往的最前沿，廈門正打造台胞台企登陸第一家園第一站，為兩岸青年企業家提供更為廣闊的追夢、築夢、圓夢平台。「希望通過這次賽事，促進兩岸青年的交流」。

此外，「我們一樣YOUNG—『桑梓同心』台生閩南文化考察研習營」16日在福建華僑大學開營，40名華僑大學台灣學生參與。

在此次研習營中，台灣學生將參觀泉州非物質文化遺產館與泉州南少林寺，體驗非遺活態展演展示、閩南民俗、晉唐遺響、泉州傳統技藝以及南少林武術；參訪泉州九日山延福寺、祈風石刻，瞭解泉州海上貿易歷史，感受「海上絲綢之路」起點城市魅力。