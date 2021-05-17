廣東常住人口 十年增長逾2成

廣東省統計局15日發布的「廣東省第七次全國人口普查公報」稱，截至2020年11月1日零時，廣東常住人口達12601.25萬人。與10年前相比，廣東全省常住人口增加2170.94萬人，增長20.81%。其中，廣州、深圳和東莞三個城市常住人口超過1000萬人。

中新社報導，廣東省人口公報數據顯示，自2007年以來，廣東連續14年常住人口規模居全中國大陸首位，占中國大陸全部人口總量從2010年的7.79%提高到8.93%，提高1.14個百分點。

從廣東全省來看，人口進一步向珠三角城市群和都市圈集聚。2020年，珠三角核心區常住人口占廣東全省常住人口總量的61.91%；沿海經濟帶東翼、西翼和北部生態發展區分別占廣東全省常住人口總量的12.95%、12.51%、12.63%。

統計數據也顯示出這個趨勢：廣東省常住人口最多的5個市依次為廣州、深圳、東莞、佛山和湛江，合計6318.34萬人，占廣東全省常住人口總量超過半數，比2010年提高6.49個百分點。其中，廣州常住人口1867.66萬人；深圳1756.01萬人；東莞常住人口首次突破1000萬大關，為1046.66萬人。

從常住人口的受教育程度看，深圳、廣州、珠海位列前三，且優勢明顯，15歲及以上人口平均受教育年限分別為11.86年、11.61年和11.46年。

廣東省統計局局長楊新洪表示，廣東省人口繼續保持較快增長，主要有以下幾方面原因：一是因為「全面兩孩」生育政策有效持續發揮作用，使廣東生育水平有所回升，自然增長人口逐年穩步增加；二是戶籍機械變動促進廣東人口規模的增長；三是經濟社會發展較快，吸納了大量跨省流動人口。