聽新聞
test
0:00 / 0:00

「一百零八」德陽首映 羅漢娃故事看哭羅漢娃

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
汶川地震題材電影「一百零八」首映禮，在四川省德陽市舉行，圖為「一百零八」海報。圖／本報四川德陽傳真
汶川地震題材電影「一百零八」首映禮，在四川省德陽市舉行，圖為「一百零八」海報。圖／本報四川德陽傳真

5月11日上午，汶川地震題材電影「一百零八」德陽首映禮，在四川省德陽市舉行。逼真的災難場景和根據真實事件改編的故事，讓現場觀眾感動落淚，紛紛表示被電影的情節喚醒了對地震的回憶，但也鼓舞生者繼續前行。

2008年5月12日，汶川特大地震發生後，德陽市什邡市婦幼保健院瀕臨倒塌，什邡市羅漢寺的僧人們懷著無私大愛，向無處可去的臨產產婦伸出了援助之手，先後共有108個地震寶寶在寺廟中出生，他們被稱作「羅漢娃」。電影「一百零八」就是以該真實故事為背景，講述地震期間醫護人員全力保護孕婦轉移到羅漢寺，呵護新生命的感人故事。

「羅漢娃」之一的姜雨辰和母親張國鳳受邀參加首映禮。「我從開始一直哭到尾，拍得很真實，每個細節都很逼真。」張國鳳說，孩子是第3個出生的「羅漢娃」，出生時間是2008年5月14日晚上7點半左右，「13年過去了，孩子們都已經長大，他們代表著希望。」

首映禮當天，編劇、導演孔嘉歡攜主演董凡、高亮、李倩等出席。他表示，「一百零八」的故事雖然在某些部分讓人有些傷感，但帶給大家更多的還是希望，「它值得被更多人了解並傳播下去。」

地震 電影 醫護人員

延伸閱讀

南投最美秘境遊！500羅漢圍繞如來大佛、透神木看台灣、暢遊摩摩納爾瀑布

無人機適航與應用論壇 德陽舉行

四川德陽數字經濟推介會 福州舉行

日本外海地震規模上修6.8 新幹線停駛5小時

相關新聞

兩岸微流行／劇本殺 與陌生人飆戲

劇本殺源自於南韓，但近年在大陸流行的一種桌遊。玩家通過分飾劇本中的角色，圍繞劇本案件展開推理、還原人物關係、挖掘證據，最...

「一百零八」德陽首映 羅漢娃故事看哭羅漢娃

5月11日上午，汶川地震題材電影「一百零八」德陽首映禮，在四川省德陽市舉行。逼真的災難場景和根據真實事件改編的故事，讓現...

廣東常住人口 十年增長逾2成

廣東省統計局15日發布的「廣東省第七次全國人口普查公報」稱，截至2020年11月1日零時，廣東常住人口達12601.25...

兩岸青年企業家 廈門拚球技

「這次我們不談生意，難得大家聚在一起，要好好切磋切磋籃球技藝。」在廈門經商數年的莊為傑聽說要舉辦籃球賽，第一時間約上幾位...

秦淮河上 龍舟競渡

2021年江蘇省龍舟精英賽（南京站）暨第四屆秦淮河龍舟競渡大賽，16日在南京秦淮河上舉行，12支代表隊300多名選手參賽...

顏真卿筆誤？刺變成刾 學者挑錯

近日，一段中國政法大學教授孫鶴講解顏真卿《祭侄文稿》的視頻，引發熱議。視頻中，她認為顏真卿將「刺史」寫作「刾史」，是錯字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。