「一百零八」德陽首映 羅漢娃故事看哭羅漢娃

5月11日上午，汶川地震題材電影「一百零八」德陽首映禮，在四川省德陽市舉行。逼真的災難場景和根據真實事件改編的故事，讓現場觀眾感動落淚，紛紛表示被電影的情節喚醒了對地震的回憶，但也鼓舞生者繼續前行。

2008年5月12日，汶川特大地震發生後，德陽市什邡市婦幼保健院瀕臨倒塌，什邡市羅漢寺的僧人們懷著無私大愛，向無處可去的臨產產婦伸出了援助之手，先後共有108個地震寶寶在寺廟中出生，他們被稱作「羅漢娃」。電影「一百零八」就是以該真實故事為背景，講述地震期間醫護人員全力保護孕婦轉移到羅漢寺，呵護新生命的感人故事。

「羅漢娃」之一的姜雨辰和母親張國鳳受邀參加首映禮。「我從開始一直哭到尾，拍得很真實，每個細節都很逼真。」張國鳳說，孩子是第3個出生的「羅漢娃」，出生時間是2008年5月14日晚上7點半左右，「13年過去了，孩子們都已經長大，他們代表著希望。」

首映禮當天，編劇、導演孔嘉歡攜主演董凡、高亮、李倩等出席。他表示，「一百零八」的故事雖然在某些部分讓人有些傷感，但帶給大家更多的還是希望，「它值得被更多人了解並傳播下去。」