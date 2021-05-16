沒疫苗又不重檢測 台灣要靠口罩與洗手撐過疫情？

在雙北疫情警戒升至第三級的前一晚從上海返回台北，仍能明顯感受到，即便疫情升溫，台灣的邊境防控比起上海依然寬鬆。只要按指示先上網填寫好資料，從飛機降落到搭上防疫計程車，大約只要40分鐘。但若是從境外來到上海，4個小時都不見得能順利搭上防疫專車前往隔離旅館。

疫情下的松山機場除了冷清，也沒太多「肅殺感」，不像浦東機場所有人都身著全套隔離服與防護面罩，讓人從視覺上就感受到疫情的威脅。松山機場的防疫與海關人員除了口罩，連配戴防護面罩的都不多。

但最大差異是，台灣迄今對入境人員仍不進行核酸檢測。浦東機場的入境核酸檢測，除喉嚨採樣，防疫人員還會用一根細長棉花棒深入鼻腔來回轉動，那種酸楚感讓人忍不住眼淚直流。

從去年疫情爆發以來，台灣就一直不像大陸那般看重核酸檢測。若無特殊狀況，台灣多數民眾迄今都沒做過核酸檢測，但中國大陸核酸檢測幾乎已成常態。在上海，醫療機構所有工作人員、機場與港口一線工作人員等，甚至得定期接受核酸檢測。

這次到上海駐點兩個月，個人就進行過六次核酸檢測。出發前在台灣醫院的檢測，次日取件費用新台幣6,300元；在上海機場的入境檢測免費；結束隔離前的檢測，無大陸居住證需自費人民幣80元，不到新台幣350元。

另有兩次採訪活動，主辦單位要求記者必須檢具七日內有效的核酸檢測證明。最後一次就是回台前自費檢測，一樣人民幣80元，數小時就能取件。

因不重視核酸檢測，不僅讓今天台灣的檢測費用高得離譜，在這波疫情中更凸顯出檢測量能不足的問題。台北市在這次疫情重災區的萬華剝皮寮設立免費快篩站，但15日的名額竟只有區區200人。

大陸安徽省六安市與合肥市13日也傳出本土疫情，截至16日中午，兩地政府已經完成超過113萬人的核酸檢測，篩查出7例確診病例和7例無症狀感染者。

有足夠的檢測能力，才能在出現疫情時快速篩查出潛在感染者，從而快速控制住疫情，也才能將病毒阻絕於邊境。然而。台灣至今仍只要求入境者出具三日內核酸檢驗陰性報告即可。

但機場防疫人員真有能力在通關時快速辨識出來自世界各地各種文字版本的檢測報告真偽？一些來自發展中國家的旅客，當地甚至連基本醫療資源都不足，真能出具可靠的檢測報告？

紐約時報年初一篇關於台灣對抗疫情「驚人成功」的報導就曾提出一個問題，「這座島的好運還能持續多久？」從去年海軍敦睦艦隊爆發群聚感染到今年部桃院內感染，幸運之神似乎真的一直在眷顧著台灣。

但防疫不能靠運氣。儘管戴口罩、勤洗手很重要，但如果疫情短時間內不會結束，台灣也無法取得足夠的疫苗，若還不加強核酸檢測，我們真打算只靠口罩與洗手撐過這次疫情？

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