太聰明！黑猩猩自備吸管還比手勢 向遊客討飲料喝

山東煙台某動物園裡的一隻黑猩猩，日前不但比手勢向遊客討食物，還自備吸管隔著玻璃向遊客索要飲料喝，影片引起網友的熱論。

網易新聞報導，山東煙台某動物園內一隻黑猩猩看遊客手裡的飲料後，竟從玻璃的縫隙裡，一邊托著腮，另一隻手伸出一根吸管，向遊客索要飲料喝。喝完飲料後，大猩猩還自覺地抽回吸管，表情滿足，埸面十分有趣。

據悉，該動物園不建議遊客向動物投餵食物，但黑猩猩太聰明了，甚至還會向遊客主動比手勢討食物飲品，如會用手勢告訴遊客，將冰棒將籠子上扔下去。

管理員表示，已經沒收過幾次飲管但猩猩還藏幾枝備用吸管，不明白吸管從何而來。

影片引起網友熱論，有網友大讚該動物圈的黑猩猩十分聰明，「大猩猩太聰明了」、「一人一管乾淨衛生」。有網有表示，不應向動物圈內的動物投餵食物，「動物園是禁止投餵動物的」、「禁止私自投餵」。