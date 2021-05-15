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世界第二！大陸天問一號成功登陸火星

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
天問一號火星探測器，15日7時18分成功登陸火星。圖：中新網
天問一號火星探測器，15日7時18分成功登陸火星。圖：中新網

大陸「天問一號」火星探測器，15日7時18分成功登陸火星，成為繼美國後第二個實現發射探測器在火星登陸的國家。

新華社報導，這次是中國大陸首次火星探測任務，也是首次在火星留下大陸的印跡，邁出大陸星際探測的重要一步，火星車「祝融號」之後將依次展開對著陸點全域成像、自檢駛離著陸平台，並進行巡視探測。

15日凌晨1時許，「天問一號」探測器在停泊軌道實施降軌，機動至火星進入軌道。凌晨4時許，著陸巡視器與環繞器分離，歷經約3小時飛行後，進入火星大氣，經過約9分鐘的減速、懸停及緩衝階段等，成功登陸於預選登陸區。

兩器分離約30分鐘後，環繞器進行升軌，返回停泊軌道，為著陸巡視器提供中繼通信。登陸後，「祝融號」火星車離開「天問一號」，展開在火星表面的科學探測任務。

「天問一號」是中國大陸首次火星探測任務，搭載13台科學儀器對火星進行全方位科研。其中包括由香港理工大學研製的「落火狀態監視相機」（「火星相機」）。該相機重約390克，可抵受攝氏150度的極端溫差，也能在火星表面極低溫的環境下運作。

「天問一號」去年7月23日由海南文昌航天發射場發射升空，經過近七個月飛行，今年2月進入火星軌道，花了兩個多月時間對火星進行全球遙感探測，並分析預選著陸區的情況，包括探測地形地貌、沙塵天氣等，為著陸做準備。

火星探測任務總設計師張榮橋曾對外公布祝融號火星車的配置細節：火星車約240公斤，為6輪獨立驅動，攜帶6台載荷，其太陽翼呈蝴蝶翼形。因此有人將祝融號火星車比喻為火星蝴蝶。

據專家指出，這次任務主要涉及火星空間環境、地表形貌特徵、土壤表層結構等研究，將給大陸帶來火星的第一手資料。其中，與氣象有關的研究將收集有關溫度、氣壓、風速和風向的大氣數據，並研究火星的磁場和重力場，這些也將解答外界的好奇，例如火星究竟是什麼樣的氣候。

專家分析，雖然之前中國大陸已有月表著陸經驗，但火星環境比月球更複雜，火星離地球距離更加遙遠，通信時延單程達20分鐘左右，因此在整個著陸過程，相距遙遠的地球科學家來不及做任何處置，只能靠天問一號自主完成。

火星 香港理工大學

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