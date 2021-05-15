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上海宣布14+7 加強入境健康管理

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
上海宣布對新入境人員實施14天隔離觀察+7天社區健康監測。中新社資料照片
上海宣布對新入境人員實施14天隔離觀察+7天社區健康監測。中新社資料照片

自16日零時起，上海市對新入境人員實施14天隔離觀察後，繼續進行7天社區健康監測，且需每天早晚兩次自測體溫，非必要不外出。

上海市防控辦14日晚間發布通知，對所有來自或途經中風險地區的來滬返滬人員，一律實施14天嚴格的社區健康管理，實行2次新冠病毒核酸檢測；所有來自或途經中風險地區的來滬返滬人員，應在抵滬後儘快且12小時之內向所在居村委和單位（或所住賓館）報告。

通知指出，自16日零時起，上海市對新入境人員實施14天隔離觀察後，繼續進行7天社區健康監測，落實每天早晚兩次自測體溫，非必要不外出，尤其避免前往人群聚集場所，外出時必須佩戴口罩，不參加聚集性活動，出現發熱、咳嗽等不適症狀時要及時就診。

在隔離觀察和社區健康監測期間，需進行6次核酸檢測；對經研判為重點關注對象的，適當增加核酸檢測頻次。

上海 中風 口罩

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