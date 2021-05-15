聽新聞
test
0:00 / 0:00
上海宣布14+7 加強入境健康管理
自16日零時起，上海市對新入境人員實施14天隔離觀察後，繼續進行7天社區健康監測，且需每天早晚兩次自測體溫，非必要不外出。
上海市防控辦14日晚間發布通知，對所有來自或途經中風險地區的來滬返滬人員，一律實施14天嚴格的社區健康管理，實行2次新冠病毒核酸檢測；所有來自或途經中風險地區的來滬返滬人員，應在抵滬後儘快且12小時之內向所在居村委和單位（或所住賓館）報告。
通知指出，自16日零時起，上海市對新入境人員實施14天隔離觀察後，繼續進行7天社區健康監測，落實每天早晚兩次自測體溫，非必要不外出，尤其避免前往人群聚集場所，外出時必須佩戴口罩，不參加聚集性活動，出現發熱、咳嗽等不適症狀時要及時就診。
在隔離觀察和社區健康監測期間，需進行6次核酸檢測；對經研判為重點關注對象的，適當增加核酸檢測頻次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言