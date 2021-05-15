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武漢發生9級龍捲風 致6死218傷

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
14日20點39分，武漢蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區突發9級龍捲風。圖：新華社
14日20點39分，武漢蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區突發9級龍捲風。圖：新華社

武漢市應急管理局微信公眾號披露，14日20點39分，武漢蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區突發9級龍捲風，截至15日4時30分，已導致6人死亡，受傷218人。

據披露，這場龍捲風，風速達23.9公尺/秒，部分村灣房屋受損，大量樹木折斷，部分工棚倒塌。災情發生後，湖北副省長曹廣晶，武漢市委副書記、市長程用文第一時間趕赴現場指揮組織救援，連夜召開緊急會議部署應急處置工作。

在隨後召開的緊急會議上，程用文強調，要全力做好傷患救治、善後處置、資訊報送等工作；全力保障好災民生活；全力搶修因災受損的水、電、氣、通訊等設施，組織現場環境消殺；全力組織災後重建。

據統計，截至15日4時30分，因災死亡6人，受傷218人；倒塌民房27戶85間，損壞民房130戶400間、塔吊2座、臨時工棚8,000平方公尺。

武漢 龍捲風

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