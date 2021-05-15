陝西西安發生道路坍塌 一女子墮坑身亡
周四（13日），中國陝西省西安市有道路發生坍塌，導致1名路過的女子墮坑身亡。事故具體原因正在進一步調查中。
周四下午5時許，西安理工大學曲江校區地鐵站B出口，附近路面發生坍塌，1名騎電動車經過的女子經過時，不慎跌入坑中。當局接報後，緊急趕赴現場進行救援。當晚7時許，墮坑女子被成功救出送院，惟經搶救無效後死亡。
據了解，發生坍塌的位置是雁翔路的快車車道，坍塌面積約60平方米、深度約為5米。有附近商戶表示，事發時聽到了一聲巨響，隨後路面就出現了大洞。事發後，當局在現場設立警戒線，事發路段雙向實行臨時交通管制。目前，事故原因正在調查中。
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文章授權轉載自《香港01》
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