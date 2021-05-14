台灣疫情升溫 港府調整台灣抵港人士隔離措施

針對台灣疫情升溫，港府今日宣布，後天起台灣抵港人士必須在指定檢疫酒店接受強制檢疫14天，取代目前的居家檢疫。

港府表示，5月16日起，要求所有在到港當天或之前14天曾逗留台灣的抵港人士，必須於指定檢疫酒店接受強制檢疫，不得家居檢疫，以減低病毒進入社區的機會。

抵港後，他們仍須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後則須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。接受14天強制檢疫的人士，須於檢疫期間接受3次檢測，並在抵港後第16及第19天接受強制檢測。

已完成接種疫苗而接受7天強制檢疫的人士，則須於檢疫期間接受兩次檢測，於其後7天自行監察，並在抵港後第12天接受強制檢測。

至於曾於台灣逗留並已抵港接受家居強制檢疫的人士，政府將刊憲發出強制檢測通告，要求相關人士必須於家居檢疫完成後接受強制檢測。於5月6日至5月15日到港，並接受14天家居強制檢疫的人士，須在抵港後第16及第19天接受強制檢測，而在5月12日或之後抵港、已完成接種疫苗並接受7天家居強制檢疫的人士，則須在抵港後第12天接受強制檢測。