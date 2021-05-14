安徽與大連互推本土疫情源頭 挨批自說自話
安徽省昨天爆發COVID-19本土疫情後，把源頭指向病例曾在大連市接觸境外人員；大連官方下午隨即發布活動軌跡打臉安徽稱並無接觸。兩地互甩鍋，引發官媒批評自說自話加劇公眾疑慮和擔憂。
截至今天中午，安徽合肥市、六安市兩地已確診4例，另有疑似病例1例。官方通報指向一名過去18天曾去過3省5市的李姓女子，是這波本土疫情的傳播源頭。
安徽省新冠肺炎疫情防控應急綜合指揮部辦公室今天淩晨通報稱，據排查，李女為江蘇省無錫市某某集團員工，主要從事攝影營銷培訓，5月1日從遼寧省營口市經大連市飛至合肥，「據初步瞭解，李某某在大連曾接觸入境人員」。
對此，大連市疾控中心下午隨即發布李女的詳細活動軌跡，強調經目前排查，4月26日、5月1日，她在大連期間「無入境人員接觸史」。
安徽與大連今天互相甩鍋，引發網路熱議與揣測。
新華社官方微博傍晚發表評論稱，安徽省出現本土確診病例。疫情發生後，社會公眾對涉疫情關鍵人員的流調報告高度關注。然而，涉事地區在「是否存在入境人員接觸史」這一關鍵資訊上卻出現了不同說法，「進一步加劇了公眾的疑慮和擔憂」。
評論稱，流調報告的準確性對疫情防控至關重要。對此，各方必須以對國家和人民高度負責的態度，樹立全國疫情防控「一盤棋」思想，抓緊對涉疫情人員的行動軌跡徹底摸排，加強溝通合作，儘快拿出實事求是、令人信服的調查結果，回應社會關切。
由於這起本土疫情，迄今傳播源頭不明，已引發中國大陸民眾緊張，這兩天紛紛排隊接種疫苗。
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