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遊戲男主播在酒店水壺裡撒尿，還稱童子尿非誰都能喝
據陸媒報導，一名遊戲男主播涉嫌在酒店的電熱水壺撒尿，還把唾液及尿液混入沐浴露、洗髮露瓶內，稱要留給下一位顧客「使用」。事件引發網友關注，紛紛譴責該男子欠缺公德心，甚至表示應報警處理。
據報導，一名遊戲男主播在社交平台上分享影片，自曝自己在酒店的熱水壺裡撒尿，之後再扭開沐浴露及洗髮露的瓶蓋，將唾液及尿液混入沐浴露、洗髮露瓶內。
該男主播還炫耀稱，「讓下一任房客來喝」、「反正沒人知道」，「就是這麼缺德」，他甚至在聊天室表示，「其實我幾乎每去酒店都會這麼玩的，我的童子尿非誰都能喝」。
影片引發網友熱議，有網友譴責該男主播的行為十分缺德，「沒想到還有這麼缺德的人，不應該拘留嗎？」、還有網友建議應將男子列入「黑名單」，「能不能酒店也出黑名單，然後把他拉進去。終身剝奪住酒店的權利」、「拉進消費黑名單，飛機高鐵酒店全部禁止」，也有人指應該監管網路平台，以免助長歪風，「網絡直播平台真該管理，什麼樣的人都可以做直播？沒有一個標準？」。
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