大陸逾三周首現2例新冠本土確診病例 都在安徽省

大陸13日新增2例新冠肺炎本土確診病例，都在安徽省，這也是逾三周以來大陸首現本土病例。

安徽省六安市14日起啟動應急預案，將迅速對主城區開展全員核酸檢測，確保三天內完成全員核酸檢測任務；肥西市部分小區也進行核酸檢測，甚至有小區連夜檢測。同時，兩個區域疫情風險等級轉為中風險。

大陸上次出現本土病例是4月20日在雲南發現。央視新聞報導，六安市應急預案通告指出，將嚴格控制集會聚會、減少開會頻率、壓縮參加會議人數，電影院等文化娛樂場所接納消費者人數不得超過核定人數的75%。

安徽省衛健委通報，六安市裕安區、合肥市肥西縣各確診一例新冠肺炎病例，其中肥西縣確診病例曾在大連接觸入境人員；六安市疫情指揮部決定自14日起，將金安區浙東商貿城和裕安區百川明庭小區疫情風險等級定為中風險，兩區其他區域低風險等級不變。

通報指出，目前初步流調該患者在肥西的密切接觸者和次密切接觸者共122人，均實施隔離觀察，首次檢測結果均為陰性，其餘涉及外地的密切接觸者和次密切接觸者正在發出協查通報。

通報還指出，13日凌晨，六安市裕安區世立醫院對就診患者張某某進行例行核酸檢測結果為陽性，後經六安市疾控中心覆核結果為陽性，專家組會診確診為新冠肺炎（普通型）。

同日，上午11點左右，合肥市肥西縣根據裕安區推送張某某的密切接觸者李某某信息，立即流調和核酸檢測，對李某某核酸檢測結果為陽性，專家組會診確診為新冠肺炎（普通型），上述兩名確診病例有關情況當地衛健部門已經發布，目前均在當地市級定點醫院隔離治療。

據了解，肥西縣確診患者為省外人員，到肥西縣並沒有住在小區中，但出於疫情防控需要，肥西市對部分小區進行了核酸檢測。金宇天地城小區是肥西縣人口相對密集的小區，常駐人口有5千多戶居民，約有1萬3,000到1萬4,000多人，核酸檢測工作壓力較大，有些小區甚至連夜檢測。

同時，在接到通報消息後，13日中午開始，肥西確診病例所居住的飯店所在大樓也已採取封閉措施。

調查顯示，確診病例李某某，為江蘇省無錫市某集團員工，主要從事攝影行銷培訓，1日從遼寧省營口市經大連飛至合肥，初步了解，李某某在大連曾接觸入境人員；2日在六安市某影樓開展培訓，確診病例張某某就職於該影樓，近期一直沒有離開安徽，在李某某培訓期間，張某某曾經聽課，並與李某某共同就餐。