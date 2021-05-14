中越老跨境聯運班列 廣西首發

「在全球海運市場運力緊張的情況下，我們推動開行中國—越南—老撾（寮國）的跨境多式聯運，將受到愈來愈多客戶的青睞。」中外運廣西有限公司副總經理吳傑13日受訪時表示。

中新社報導，當日，搭載著13車複合肥料的X9101次集裝箱班列，從廣西南寧國際鐵路港出發，由大陸國鐵憑祥口岸物流中心出境，鐵路運往越南轉至公路運抵老撾。

這是廣西開行的首趟「中越老」農資產品跨境多式聯運班列，該班列開闢了途經東協兩國的「鐵路—公路」長距離運輸新路線，為中國大陸和東協國家的貿易提供了更為便利的選擇。

吳傑表示，傳統的公路運輸快捷但物流費用高，水路運量大費用低但時間長，而且目前國際海運運力緊張，此次運輸的化肥作為季節性農資產品，對物流時間要求高。如何兼顧運輸時效與經濟效益，成為了公司需要攻克的難題。

針對以上物流難題，中外運廣西有限公司與中國鐵路南寧局集團有限公司攜手為廣西農資產品進出口企業打造跨境多式聯運班列產品，訂製了「中國—越南—老撾（寮國）」的跨境多式聯運運輸方案，採用鐵路和公路聯運的分段運輸模式，在大陸國鐵憑祥口岸物流中心實現「無紙化」通關出境，減少通關手續與耗時，貨物由鐵路發往越南便可接續公路發往老撾（寮國），為貨物按時運抵交付提供了可靠保障。

吳傑說：「從南寧運往老撾（寮國），海運所需時長至少半個月，『鐵路+公路』聯運只需要4天左右就可以抵達老撾，全程運輸時間節省了10天以上。」

為更好地服務「中越老」農資產品跨境多式聯運開行，中國鐵路南寧局集團有限公司南寧貨運中心聯合中外運廣西有限公司，在貨物裝車前後做好消殺工作，保障班列安全駛出中國大陸。

這趟「中越老」農資產品跨境多式聯運班列總行程約1300公里，預計運行時間4天。