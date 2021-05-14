廈門涉台文物 瑞青宮重新開放

經過重修的廈門市涉台文物保護單位—滄江（海滄）三都瑞青宮13日對外開放。瑞青宮保生大帝大型繞境巡安文化節亦拉開序幕。

中新社報導，坐落於廈門海滄街道的瑞青宮，始建於南宋乾道年間，距今已有900多年歷史，2016年被列為廈門市涉台文物保護單位。

「台灣許多保生大帝的分靈，就是從三都瑞青宮分靈過去的。」廈門市政協特約文史研究員盧志明稱。海峽兩岸及海外的逾千名保生大帝信眾，參加瑞青宮重修開宮儀式。

在廈台胞符坤龍表示，因為海滄區台灣青年幫助當地做歷史文化保存工作的緣故，他經常前來瑞青宮；保生大帝在台灣是第二大信仰，從南到北都有保生大帝的宮廟，兩岸人民都同樣有保生大帝濟世救人的情懷。

瑞青宮每年都有大批台灣同胞和海外僑胞前來謁祖。海滄區閩南文化研究會會長、瑞青宮管委會董事長林合安說，在海滄居民口中，瑞青宮也被稱為「馬庵」；千百年來，海滄先人外出打拚，登船前總要到馬庵祭拜保生大帝，祈求一路平安。

瑞青宮2019年下半年開始進行重修。在此次重修中，瑞青宮管委會特邀廈門市文化遺產保護中心專家全程監督，確保按「修舊如舊」的原則修繕文物。

瑞青宮管委會還結合滄江古鎮的規劃，擬以瑞青宮為核心打造一個規劃用地面積3萬多平方公尺的慈濟文化公園。該園計畫3年內建成，規劃建設名醫堂、慈濟文化展館、百藥科普園、中醫藥健康旅遊服務街（含青年文創基地）、保生湖景觀區等多個功能區，以更好地保護瑞青宮，弘揚青草藥文化、慈濟文化。