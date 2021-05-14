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拉麵、八寶茶 吳忠早茶文化吸客

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

在生活節奏快速的大城市，有的上班族為趕地鐵來不及吃早餐；但在黃河岸邊的寧夏吳忠市，人們往往花一上午時間，享受一頓由牛肉拉麵、八寶茶、各式小菜與麵點組成的特色早茶。

中新社報導，吳忠市位處黃河岸邊，自古就有「水旱碼頭，天下大集」之稱，喝早茶，已成為當地民眾生活的一部分。

吳忠市餐飲飯店協會秘書長荊紅俊表示，從唐朝起，當地少數民族就有用以茶葉、紅棗、枸杞、果片等原料泡製成的八寶茶待客的習慣，行走在古絲綢之路上的客商，累了就喝一碗八寶茶解渴。

早茶店的真正興起，始於拉麵館。1980年代，不少蘭州人到寧夏開拉麵館，將拉麵這一新奇事物帶到吳忠，一時間「看拉麵的人比吃麵的還多」。

老楊記德福牛肉麵是第一家開在吳忠的拉麵館。老店主楊德福的女婿單小東表示，拉麵館最早是個路邊攤，後來成為一家20多平方公尺小店。顧客愈來愈多，楊德福開始贈送自己平日愛喝的八寶茶。應顧客需求，拉麵館也開始提供各色小菜、鍋貼、包子、牛羊肉等當地美食。

經過近十年發展，早茶已在吳忠市蔚然成風，以牛肉、八寶茶、拉麵、羊雜碎為主，小菜有五十多種，麵點則達到六七十種。

吳忠市商務和投資促進局消費促進科科長丁學寶表示，目前全市早茶店有500多家，去年營業額達到10億元人民幣，占整個吳忠市餐飲業收入的五分之一，帶動1萬餘人就業。

近年來，吳忠市將旅遊與美食相融合，打造「遊在寧夏、吃在吳忠」全新名片，吸引眾多外地遊客前來體驗集納了當地養生文化、美食文化與商業文化的早茶文化。數據顯示，今年僅「五一」小長假期間，吳忠市早茶店接待市民遊客就達50餘萬人次。

早茶裡的牛羊肉、麵食，帶動了當地農牧業的發展，更讓八寶茶成為品牌產品。吳忠市正在制定早茶標準，培訓從業人員，打造一批旗艦店，讓「吳忠早茶」成為地方名片。

拉麵

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