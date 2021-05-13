14日起澳門加強對台防疫措施 14天隔離加7天自主管理

澳門新冠病毒感染應變協調中心宣布，因應台灣疫情變化，自2021年5月14日零時起，所有因入境前14天內曾經到過台灣的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察以及最少7天自我健康管理，自我健康管理期間人士的澳門健康碼會轉為黃色。

澳門官方指出，所有持黃色和紅色健康碼人士不允許進入各酒店、購物商場、政府部門、出入境大樓、各醫療機構和餐廳（尤其可容納人數達400人）等機構和場所，而醫療機構僅能在適當安排下方可讓持黃色和紅色健康碼人士進入。若在自我健康管理首7天期間離境，須得到目的地當局的許可。

此項措施不適用於已入境但未完成醫學觀察的人士。另外，登機時須持有核酸陰性結果證明，也由現時的7天內作出縮短至72小時內作出。違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離的措施。