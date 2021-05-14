穿越凍土區 大陸最北高鐵開工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸最北高鐵13日開工建設。圖為哈伊高鐵先行段開工建設現場。（中新社）
大陸最北高鐵13日開工建設。圖為哈伊高鐵先行段開工建設現場。（中新社）

中國大陸最北部地區客運主通道—哈（爾濱）至伊（春）高鐵項目鐵力至伊春先行段，正式開工建設。　

中新社報導，哈伊高鐵是中國大陸第一條穿越多年凍土區的高速鐵路，也是中國大陸在建最北部的高速鐵路，沿線分布著14段共計5.8公里的島狀凍土帶，其最深處厚達3公尺，施工中需破解鬆軟土路基、凍土路基等多項技術難題。

該條鐵路還將穿越近50公里的原始森林、二級水源保護區和日月峽國家級森林公園等景區，環保要求極高，使原本普通的施工運輸環節陞級到運輸過程無外塵汙染的等級。

中鐵二十二局集團鐵伊鐵路工程項目指揮長麻國臣說，已圍繞重難點工程組織編製了挖孔樁、深基坑等各類專項施工方案，開展技術人員專業培訓，舉辦專家論證會，深入現場開展聯合攻關。哈伊高鐵是中國大陸最北部地區客運主通道，也是黑龍江省「一核一橫五縱」快速鐵路網的重要組成部分。

項目建成後，綏化市、伊春市等城市全面納入「哈爾濱1小時、2小時」經濟圈的輻射範圍中，有效促進中國大陸沿線經濟帶的產業集聚、人員往來、外貿合作，打造中國大陸北部地區對俄貿易經濟增長的全新引擎。

高鐵

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