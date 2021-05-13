澳門收緊對台防疫措施 隔離加自主管理至少21天
澳門今天宣布，因應台灣疫情變化，14日零時起，所有入境前14天到過台灣的人士，登機須持72小時內作出的核酸陰性證明，入境後必須在指定地點接受14天醫學觀察以及最少7天自我健康管理。
澳門今天宣布收緊對台灣的防疫措施前，有不少台商是從澳門轉往相鄰的廣東珠海市入境中國大陸。
據澳門政府網公告，入境前14天內曾經到過台灣的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察以及最少7天自我健康管理，自我健康管理期間人士的澳門健康碼會轉為黃色。
公告稱，所有持黃色和紅色健康碼人士不允許進入各酒店、購物商場、政府部門、出入境大樓、各醫療機構和餐廳（尤其可容納人數達400人）等機構和場所，
公告提到，若在自我健康管理7天期間離境，須得到目的地當局的許可。
公告最後強調，違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離的措施。
澳門此前規定，入境前14天內曾經到過台灣，須持有7日內COVID-19病毒核酸檢測陰性證明，入境後只須接受14天指定地點的醫學觀察。
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