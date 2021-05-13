快訊

某醫院關急診！兩名住院60多歲男女病患確診新冠肺炎

比爾蓋茲親口說出離婚原因 「這群人」最先知道

澳門收緊對台防疫措施 隔離加自主管理至少21天

中央社 / 台北13日電
澳門今天宣布，因應台灣疫情變化，14日零時起，所有入境前14天到過台灣的人士，登機須持72小時內作出的核酸陰性證明，入境後必須在指定地點接受14天醫學觀察以及最少7天自我健康管理。圖為澳門大三巴牌坊。（新華社）
澳門今天宣布，因應台灣疫情變化，14日零時起，所有入境前14天到過台灣的人士，登機須持72小時內作出的核酸陰性證明，入境後必須在指定地點接受14天醫學觀察以及最少7天自我健康管理。圖為澳門大三巴牌坊。（新華社）

澳門今天宣布，因應台灣疫情變化，14日零時起，所有入境前14天到過台灣的人士，登機須持72小時內作出的核酸陰性證明，入境後必須在指定地點接受14天醫學觀察以及最少7天自我健康管理

澳門今天宣布收緊對台灣的防疫措施前，有不少台商是從澳門轉往相鄰的廣東珠海市入境中國大陸。

據澳門政府網公告，入境前14天內曾經到過台灣的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察以及最少7天自我健康管理，自我健康管理期間人士的澳門健康碼會轉為黃色。

公告稱，所有持黃色和紅色健康碼人士不允許進入各酒店、購物商場、政府部門、出入境大樓、各醫療機構和餐廳（尤其可容納人數達400人）等機構和場所，

公告提到，若在自我健康管理7天期間離境，須得到目的地當局的許可。

公告最後強調，違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離的措施。

澳門此前規定，入境前14天內曾經到過台灣，須持有7日內COVID-19病毒核酸檢測陰性證明，入境後只須接受14天指定地點的醫學觀察。

澳門 健康管理 廣東

延伸閱讀

「銀河百家樂」8本土 羅東股民到130公尺外券商買爆防疫股

萬里托老中心賞花趣 長輩戴口罩拍照也開心

淡海輕軌防疫不鬆懈 加強設備、列車消毒

萬華爆群聚防疫戰略不同了！ 柯文哲：應假設旁人已染疫

相關新聞

吉祥、春秋暫停兩岸航班 陸委會：仍有大量機位可搭

台灣本土疫情爆發，大陸兩家廉價航空公司吉祥、春秋，雙雙傳出將於下個月暫停兩岸航線，上海往返桃園、上海往返高雄等航班皆被取...

APP有漏洞！男大生「免費吃雞」害肯德基損失25萬 遭判2年半

中國大陸一名大學生發現APP有Bug，可以免費吃肯德基（KFC），下場是入獄2年半。陸媒日前報導1宗詐騙案，江蘇有大學生3年前用肯德基APP訂餐時，發現程式中有2個漏洞，可以一文不花順利訂餐，該名學生之後發展「副業」在網上低價賣肯德基套餐，更向4個同學分享此方法。他最後涉嫌詐騙罪，法院認為其利用APP與APP之間資訊不同步的漏洞犯案，雖然已獲公司方諒解，但考慮對社會的影響等，即使輕判仍要入獄2年半。判決在微博引起熱議，許多網友認為量刑太重，更有不少人認為錯不在學生，「既然是Bug那怎麼能怪別人呢？」

兒時窮怕了！年薪140萬老董貪污上億 捨不得喝牛奶

吉林省信託公司原董事長高福波年薪140萬，位居正廳級領導幹部，卻仍然管控不了自己的貪欲，利用職務之便受賄、侵吞公共財物超人民幣億元，被調查後拿出逾100萬元行賄，日前被判刑20年，淪為階下囚。

吳越王墓被盜175件文物追回 竊案發生年餘終公布

浙江杭州臨安錢鏐墓去年被盜，警方三緘其口，日前公布偵破。杭州公安局指全案共39人被捕，追回文物共223件；包括兩名盜掘錢鏐墓案疑犯，175件文物被全部追回。

曾在帳篷辦5分鐘婚禮…抗疫2度延期 四川護士如願成婚

四川省眉山市護士孫雪英和丈夫李波兩人的婚禮因為新冠疫情延期了兩次，去年2月，兩人在防疫點的帳篷裡，舉行了5分鐘的簡短婚禮...

蘇州快遞站再現「寵物盲盒」 死貓狗飄屍臭

江蘇蘇州市郵政管理局通報，虎丘區中通快遞站發現30個黑色塑料盒，拆開一看，裡面裝有活體貓狗，不少動物都已死亡，傳出陣陣臭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。