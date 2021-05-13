吉祥、春秋暫停兩岸航班 陸委會：仍有大量機位可搭

台灣本土疫情爆發，大陸兩家廉價航空公司吉祥、春秋，雙雙傳出將於下個月暫停兩岸航線，上海往返桃園、上海往返高雄等航班皆被取消。陸委會13日回應，目前兩岸航班載客率平均不到2成，仍有大量剩餘機位可讓旅客選擇搭乘。疫情因素使得春秋和吉祥暫時調整兩岸航班，會確保旅客相關權益。

陸委會副主委兼發言人邱垂正於13日主持的例行記者會上表示，據了解，目前兩岸航空公司飛往桃園、上海浦東航線的共計26餘航班，其中，春秋航空每周一航班、吉祥每周兩航班。兩岸航班載客率平均不到2成，仍有大量剩餘機位可提供旅客選擇搭乘。

邱垂正指出，吉祥、春秋兩家航空公司對外表示是因為疫情暫時調整兩岸航班，民航局都會持續進行了解，並要求航空公司協助處理已訂位旅客的機票退票或簽轉等事宜，以確保旅客的相關權益，主管機關、民航局及陸委會都會持續關注。