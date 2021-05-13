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APP有漏洞！男大生「免費吃雞」害肯德基損失25萬 遭判2年半

香港01 / 撰文／李納德
中國大陸一名大學生發現肯德基APP有Bug，於是「免費吃雞」又賣餐券，遭判刑2年半。美聯社
中國大陸一名大學生發現肯德基APP有Bug，於是「免費吃雞」又賣餐券，遭判刑2年半。美聯社

中國大陸一名大學生發現APP有Bug，可以免費吃肯德基（KFC），下場是入獄2年半。陸媒日前報導1宗詐騙案，江蘇有大學生3年前用肯德基APP訂餐時，發現程式中有2個漏洞，可以一文不花順利訂餐，該名學生之後發展「副業」在網上低價賣肯德基套餐，更向4個同學分享此方法。他最後涉嫌詐騙罪，法院認為其利用APP與APP之間資訊不同步的漏洞犯案，雖然已獲公司方諒解，但考慮對社會的影響等，即使輕判仍要入獄2年半。判決在微博引起熱議，許多網友認為量刑太重，更有不少人認為錯不在學生，「既然是Bug那怎麼能怪別人呢？」

陸媒報導，江蘇1名徐姓大學生於2018年時用肯德基APP點餐時，無意間發現2個程式Bug，第1個是如果他使用套餐兌換券下單，進入待支付狀態時不確認付款，此時於微信客戶端將兌換券退款，再在肯德基頁面取消訂單，這時竟然可以在APP內未花分文的情況下重新獲得套餐兌換券。第2個bug是在APP使用套餐兌換券下單等待付款時，在微信退掉兌換券，但於肯德基APP內確認使用兌換券，一樣會顯示支付成功，並取得取餐號碼。

徐男之後想到利用漏洞經營「副業」，他在2018年4月開始通過網上交易將肯德基套餐低價賣出，後來更「擴大業務」，分別向4名同學當面或網上傳授這套方法，截至2018年10月，徐男令肯德基母公司百勝損失逾5.8萬元人民幣（約新台幣25萬元），其餘4人也為百勝帶來8900元人民幣（約新台幣3.8萬元）至4.7萬元人民幣（約新台幣20萬元）的損失，合計令百勝損失逾20萬元人民幣（約新台幣86萬元），徐男與4名同學於2018年因涉及詐騙罪受查。

上海市徐匯區人民法院日前宣判，認為被告是利用軟體系統數據不同步的手法來犯罪，並非系統本身有缺陷所致，行為有欺騙性。法官指被告利用虛假交易行為獲取退款退券，是利用數據不同步漏洞進行的虛假交易，以非法方式獲取財物屬於詐騙罪。由於涉事金額巨大，徐男更教授他人犯罪，同時干犯傳授犯罪方法罪。由於徐男最後是自動投案並供出作案方法，並積極賠償受害單位兼得到諒解，可酌情輕判。

然而法院考慮事件對社會危害程度，依詐騙罪判徐男入獄2年、傳授犯罪方法罪判10個月，合併判囚2年6個月，罰款6000元人民幣（約新台幣2.6萬元）。事件中其餘4人也分別因詐騙罪、傳授犯罪方法罪等，被判囚1年3個月至2年不等。

判決在微博引起網友關注，許多人認為徐男只令公司損失數萬元，竟然要入獄2年半，「貪污受賄幾百萬的也才幾年」。更有不少人覺得不解，案情無論怎看都是他發現APP的漏洞，「APP是肯德基自己開發的，他並沒有修改任何程式進行攻擊才拿到優惠劵」，其實只是發現了Bug，「最多說思想道德不是很正直罷了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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