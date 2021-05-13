疫情壓力下 傳港中大優先分宿舍給接種疫苗者

持續一年多的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在許多方面影響港人的正常生活，而大學也不能倖免。有報導指，香港中文大學可能會把宿舍床位優先分配給接種了疫苗的學生。

星島日報網站今天報導，近日網上流傳，香港中文大學某書院早前向學生發出電郵，指7月將會公布下學生度的宿舍安排，當中表示，已接種COVID-19疫苗的學生可獲優先分配宿位。

電郵指出，如有剩餘宿位，會安排均未接種疫苗的學生同房，但會限制他們的公共活動空間。

據報導，中大研究生宿舍辦公室早前已向寄宿生發出電郵，「強烈建議」他們接種疫苗；不接種的話，這些寄宿生需要自費兩週檢測病毒一次。

辦公室其後發出電郵，澄清這是根據政府的建議發出的，但同時鼓勵寄宿生接種疫苗。