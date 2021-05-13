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香港教科書再傳爭議：英國統治是「佔據」

德國之聲 / 德國之聲

根據《南華早報》，香港齡記出版公司發給全市教師的修訂後的通識教育課本草案，其中描述英國對香港的統治是一種 「違反國際公約的佔領」。教材中還將1997年香港回歸中國描述為北京「恢復對香港行使主權」。此前，教科書中只用「移交」來描述這一事件。

報道提到，教師們認為，這些修訂是對高年級學生的必修課進行廣泛改革的一部分，可能會縮小課堂上討論香港歷史的空間。一位有十多年經驗的教育工作者說 ：「如果這是香港教師能教給學生的唯一敘事，我們將來可能只能觸及這唯一的視角。」

香港原本的通識教育是在2009年推出，旨在提高學生的社會意識，培養他們的批判性思維能力，但在2019年的反政府抗議活動中，親北京的政治人物指責通識教育使香港年輕人變得激進。

齡記出版公司開發的教材5月10日被送到學校，讓教師為9月開始的中四學生備課，屆時這個經過全面改革的科目將改名為「公民與社會發展」，更加強調愛國主義、國家發展和守法。

出版商最近一直在向學校分發新教材，但根據去年通過的改革，所有教材都必須經過教育局的審核。教育局的一位發言人說，齡記的書還沒有被審查，與出版商關於審查安排的討論正在進行。她補充說：「香港是中國不可分割的一部分，教材應幫助學生正確理解香港與國家的關系」。

英「治」vs.英「據」

《南華早報》報道，齡記的版本說，中國政府「從未承認清朝與英國之間不公平條約的效力」。還說「在回歸前的100多年裡，英國對香港的治理是一種佔據行為，違反了國際公約」，該書稱：「中國不承認不平等條約，也從未放棄過對香港領土的主權。」

根據報道，香港曾為英國所治主要是由於兩個條約。第一次是英國女王和中國皇帝在1842年批准了《南京條約》，將香港島割讓給英國，隨後根據1860年《北京公約》英國再控制九龍半島。1898年，根據99年的租約增加了新界。

報道引用一位資深通識教育教師說，他以前從未在學校教科書中看到過英國 「佔據(香港)違反了國際公約」的說法，這與許多香港人的理解不同。

他說：「很多人都會產生疑問，為什麼英國非法佔領香港的說法應該佔上風。學生們也可能會質疑這個話題是否作為政治宣傳的目的，以及教師是否在幫助促進這種宣傳。」

類似的話題在過去幾年不斷傳出爭議，2018年，港府禮賓處編輯了網站上的用語，刪除了「主權移交 」的說法，而教育官員曾要求至少一本歷史教科書替換用「收回 」一詞來描述1997年的事件，因為香港教育局長楊潤雄說中國 「一直對香港擁有主權」。

北京在1984年的《中英聯合聲明》中也使用了對香港「收回」的說法，而英國則說「交還」(restore)香港給中國。

教材中的《香港國安法》

根據《南華早報》，除了詳細說明北京實施的國安法所列舉的四種罪行，即分裂、顛覆、恐怖主義和與外國勢力勾結，教材還強調了個人保護國家安全的責任，稱該法律可以 「穩定社會，改善投資和保護人權」。

與以前的自由主義研究教科書提供反對的政治觀點不同，新教材沒有提到公眾對該法律的廣泛反彈，教師們說這一變化 「並不意外」，因為教育當局以前的指導方針強調這一話題不值得討論。

(南華早報)

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