快訊

獅子會群聚擴散、前會長1傳10 衛福部：他活動力強

封不封城雙北不同調 兵推各做各的但都比中央「超前部署」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OL在家賣淫引狼入室 遭劫匪扮「富家公子」捆綁搶錢兼毀容

香港01 / 陳進安／報導
陸勇將一包作案工具扔在了對面小區的垃圾桶後，即準備坐火車去杭州，結果被抓獲。（影片截圖）
陸勇將一包作案工具扔在了對面小區的垃圾桶後，即準備坐火車去杭州，結果被抓獲。（影片截圖）

上海女子許曼雲平日在一家廣告公司任職，惟為了賺取外快，她空閒時候還在家賣淫。去年9月，她和男子陸勇相約做交易，詎料引狼入室，債台高築的男方搶錢為實，不但把女方捆綁起來，還割破了她的臉。隨後，陸勇在開往浙江杭州的列車上被抓獲，法院近期以搶劫罪判處其有期徒刑10年半，至於許曼雲也因為賣淫被行政拘留15天。

許曼雲與陸勇事前已非首次進行交易，只是第一次交易後，陸勇便消失了大半年，直到去年9月才再聯繫許曼雲。此次，由於發現陸勇在別的女人身上花錢大手大腳，許曼雲遂獅子開大口，開價4000元人民幣（約新台幣1.7萬元），希望大賺一筆。不過令許曼雲始料未及的是，陸勇此時因網絡賭博已經債台高築，其所謂的富家公子形象下其實隱藏了一顆邪惡的心，與許曼雲相約交易的主要目的就是為了搶錢。

去年9月20日晚上，陸勇到許曼雲的出租屋赴約，起初未有表現出有何異常，可後來在另一間房始終睡不著的陸勇，決定起來坐在客廳長時間看電視，心事重重的樣子令許女事後回想起來仍然害怕。

果然，翌日一早許曼雲推開陸勇的房門後，突然被對方捆綁起來，後者還用帶來的作案工具刺破了許的臉、手、手臂，令其血流如注。隨後，許曼雲被迫把手機密碼告訴了陸勇，後者操控了幾分鐘後告訴女方已以她的名義貸了7萬元（約新台幣30萬元），「以後你慢慢還吧」。

由於許曼雲自己也有涉嫌違法行為，陸勇胸有成竹地認為許不會報警，因此作案後仍悠悠地留在屋內把血跡洗乾淨。至中午，陸勇將一包作案工具扔在了對面小區的垃圾桶後，即準備坐火車去杭州，結果被抓獲。最終，陸勇為自己的行為付出了代價，差點招來殺生之禍的許曼雲也對自己的行為表示了悔過。

延伸閱讀：

7男女利用網上平台性交易江西遭捕　1名疑犯竟開車護送女友賣淫

印度14歲少女向鄉里取水喝　5天後被揭發遭姦殺　赤裸埋屍屋內

文章授權轉載自《香港01》

賣淫 賭博 性交易

延伸閱讀

男人超愛萬華茶藝館 社工曝魅力：有閒錢幾百塊就能消費

每晚「服侍」至少4妻！66歲老翁擁16妻151子 目標娶百妻、生千子

萬華茶室玩什麼？ 前議員曝現場「一絲不掛」

各位不要亂喝茶！萬華茶藝館門口驚見女子坐整排 網憂：老人團滅...

相關新聞

外洩乘客行李收著性愛玩具X光影像 安檢員被火速開除

南華早報與陸媒近日報導，中國大陸一位網民上微博爆料，指廣州地鐵的一位安檢員將乘客行李箱與包包收著性愛玩具的安檢X光影像拍...

OL在家賣淫引狼入室 遭劫匪扮「富家公子」捆綁搶錢兼毀容

上海女子許曼雲平日在一家廣告公司任職，惟為了賺取外快，她空閒時候還在家賣淫。去年9月，她和男子陸勇相約做交易，詎料引狼入室，債台高築的男方搶錢為實，不但把女方捆綁起來，還割破了她的臉。隨後，陸勇在開往浙江杭州的列車上被抓獲，法院近期以搶劫罪判處其有期徒刑10年半，至於許曼雲也因為賣淫被行政拘留15天。

香港教科書再傳爭議：英國統治是「佔據」

根據《南華早報》，香港齡記出版公司發給全市教師的修訂後的通識教育課本草案，其中描述英國對香港的統治是一種 「違反國際公約的佔領」。教材中還將1997年香港回歸中國描述為北京「恢復對香港行使主權」。此前，教科書中只用「移交」來描述這一事件。

秦陵彩繪銅車馬二號車 搬新家

被譽為「青銅之冠」的秦陵彩繪銅車馬二號車12日啟運搬家，運往新落成的銅車馬博物館；秦陵博物院原院長吳永琪與現任院長李崗在...

北京市屬公園文創 5400多種

北京市屬公園文創產品已開發14類5400多種，一季度銷售額5685萬餘元人民幣。

義烏-寧波舟山港 海鐵聯運啟動

12日10時38分，滿載100個標準箱太陽能光伏組件的81942次班列在浙江義烏西站啟程，駛往浙江寧波舟山港鐵路穿山港站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。