OL在家賣淫引狼入室 遭劫匪扮「富家公子」捆綁搶錢兼毀容

上海女子許曼雲平日在一家廣告公司任職，惟為了賺取外快，她空閒時候還在家賣淫。去年9月，她和男子陸勇相約做交易，詎料引狼入室，債台高築的男方搶錢為實，不但把女方捆綁起來，還割破了她的臉。隨後，陸勇在開往浙江杭州的列車上被抓獲，法院近期以搶劫罪判處其有期徒刑10年半，至於許曼雲也因為賣淫被行政拘留15天。

許曼雲與陸勇事前已非首次進行交易，只是第一次交易後，陸勇便消失了大半年，直到去年9月才再聯繫許曼雲。此次，由於發現陸勇在別的女人身上花錢大手大腳，許曼雲遂獅子開大口，開價4000元人民幣（約新台幣1.7萬元），希望大賺一筆。不過令許曼雲始料未及的是，陸勇此時因網絡賭博已經債台高築，其所謂的富家公子形象下其實隱藏了一顆邪惡的心，與許曼雲相約交易的主要目的就是為了搶錢。

去年9月20日晚上，陸勇到許曼雲的出租屋赴約，起初未有表現出有何異常，可後來在另一間房始終睡不著的陸勇，決定起來坐在客廳長時間看電視，心事重重的樣子令許女事後回想起來仍然害怕。

果然，翌日一早許曼雲推開陸勇的房門後，突然被對方捆綁起來，後者還用帶來的作案工具刺破了許的臉、手、手臂，令其血流如注。隨後，許曼雲被迫把手機密碼告訴了陸勇，後者操控了幾分鐘後告訴女方已以她的名義貸了7萬元（約新台幣30萬元），「以後你慢慢還吧」。

由於許曼雲自己也有涉嫌違法行為，陸勇胸有成竹地認為許不會報警，因此作案後仍悠悠地留在屋內把血跡洗乾淨。至中午，陸勇將一包作案工具扔在了對面小區的垃圾桶後，即準備坐火車去杭州，結果被抓獲。最終，陸勇為自己的行為付出了代價，差點招來殺生之禍的許曼雲也對自己的行為表示了悔過。

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文章授權轉載自《香港01》