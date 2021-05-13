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義烏-寧波舟山港 海鐵聯運啟動

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

12日10時38分，滿載100個標準箱太陽能光伏組件的81942次班列在浙江義烏西站啟程，駛往浙江寧波舟山港鐵路穿山港站，標誌著義烏—寧波舟山港穿山港區海鐵聯運班列首發。其運載的光伏產品將出口至印度、澳大利亞等國家。

中新社報導，中國鐵路上海局集團有限公司披露，該趟班列為鐵路部門與寧波舟山港、寧波中遠海運集裝箱運輸有限公司聯手為義烏當地光伏產業打造的又一定製化國際多式聯運產品。

寧波舟山港鐵路穿山港站4月15日實現封關運行，從關外模式轉換為關內模式，並上線海鐵聯運新系統，集裝箱海鐵聯運業務實現「軟」「硬」件同步。義烏—寧波舟山港穿山港區海鐵聯運首趟班列是鐵路穿山港站封關運行後迎來的首趟固定班列，將給客戶帶來高效、便捷、低成本的新運輸體驗。

海鐵聯運班列在「世界小商品之都」義烏與全球第二大單體集裝箱碼頭—寧波舟山港穿山港區集裝箱碼頭間架起了快速運輸通道，全程最快實現6小時運達，實現了鐵路、港口與海上絲綢之路國際物流大通道的「無縫銜接」，進一步拓展港口船務等服務功能向中國大陸內陸地區延伸，實現義烏簽發全程提單（提箱、裝箱、清關），提高出口通關效率，降低運輸成本。

碼頭 港鐵 上海

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