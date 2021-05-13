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長江十年禁漁 5省市簽協議監管
湖北、安徽、江西、湖南、重慶五省市12日在武漢簽署長江「十年禁漁」聯合執法合作協議。今後，各方將加強長江流域跨界水域禁捕執法監管，形成打擊破壞漁業資源違法犯罪的合力。
中新社報導，五省市禁捕辦分管負責人分別簽署了「長江流域重點水域『十年禁漁』聯合執法合作協議」，對建立聯席會商制度、執法聯絡員制度、聯合巡查機制、協作共治機制、應急協同機制、信息共享機制等內容進行了明確規定。
協議要求，各方要從養護長江水生生物資源、保障生態安全的高度出發，充分發揮各自職能，特別是在交叉水域和共管水域實行全覆蓋、無死角監管。適時組織跨界水域的市、縣開展聯合巡航執法行動，嚴厲打擊「電毒炸」等違法違規捕撈行為，堅決清理取締「絕戶網」和涉漁「三無」船舶。
湖北擁有1061公里長江岸線，是長江幹線流經最長的省份，也是長江流域接壤省份最多、交叉水域最廣的地區。湖北省政府副省長柯俊表示，在「十年禁漁」工作中，湖北將體現連接上下游、聯動左右岸的擔當，建立全方位、多領域、深層次的省際間禁捕執法合作機制。
「五省市地域相接、密不可分，在長江禁捕工作中舉足輕重、至關重要。」大陸農業農村部長江流域漁政監督管理辦公室主任馬毅表示，希望五省市以此次協議的簽署為契機，形成從「水裡」到「岸上」嚴防死守的強大合力，切實築牢長江「十年禁漁」的嚴密防線。
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