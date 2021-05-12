台灣疫情爆發衝擊？吉祥、春秋航空將暫停兩岸航班

在台灣本土新冠疫情爆發之際，經營兩岸航班已逾七年的上海兩家廉價航空—吉祥與春秋，雙雙傳出將於下個月暫停兩岸航線。儘管兩家航空公司對此都十分低調，但據悉，停飛主因應與兩岸關係在2019年後急凍，加上去年新冠疫情爆發，導致乘客大減有關。台灣當前疫情應非主因。

春秋航空2013年10月27日開通上海—高雄航線後，吉祥航空緊接著也在同年11月1日開通同一航線，當時兩家航空公司每周就各有三個往返航班。首航時春秋航空甚至推出人民幣199元的超低票價成功炒熱話題。兩家航空公司隨後又開通上海至桃園等兩岸航線。

由於當時兩岸關係熱絡，2015年大陸遊客來台人數甚至高達418萬人次，而上海不僅是陸客來台的重要航點，也是最多自由行陸客的來源地。因此春秋航空與吉祥航空過去除上海至桃園與高雄等定期航線外，還曾飛航上海至台中、花蓮、台東、嘉義、澎湖等地的包機。

但在2016年蔡英文總統上台後，兩岸關係急轉直下，陸客來台人數也逐年下滑，2016年為351萬人次，2017年降至273萬人次，2018年約269.5萬人次。2019年下半年，大陸又相繼宣布暫停團客與自由行旅客來台。去年新冠疫情爆，兩岸人員往來更近乎全面中斷，對航空業帶來嚴重衝擊。

根據吉祥航空2020年年報，吉祥航空去年運載的台港澳乘客僅約4萬7,670人次，較前一年大減87.22%，衰退幅度遠高於國際航線（-84.88%）與國內航線（-20.26%）。

春秋航空的情況也是一樣。根據春秋航空的年報，2020年，春秋航空台港澳航線平均客座率56.65%，明顯低於國際航線的71.56%與國內航線的80.41%。

大陸因本土疫情控制得宜，國內航線今年以來營運表現頗佳，各家航空公司因此無不積極經營國內航線。吉祥航空日前就宣布，今年「五一」五天小長假期間，累積執行近1,700班航班，承運旅客近30萬人次，甚至比2019年「五一」假期旅客運輸量還大增四成。