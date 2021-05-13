陸認知症老人增多 照護資源短缺

目前，中國大陸有超過1.8億老年人患有慢性病，60歲及以上老年痴呆患者約有1507萬，認知症老年人的照護服務需求快速增長。預計到2030年，中國大陸老年痴呆人數將達到2220萬，2050年將達到2898萬。

中新社報導，中國老齡協會12日在北京發布「認知症老年人照護服務現狀與發展報告」並召開研討會，會上公布上述數據。

報告稱，隨著人口老齡化程度加深，中國大陸認知症老年人數量也迅速增長，預計到2030年，中國大陸老年痴呆人數將達到2220萬，2050年將達到2898萬。與此同時，認知症老人的照護服務需求也將持續增長，家庭照護服務人力資源短缺的問題將日益凸顯。

報告指出，近年來，雖認知症在大陸愈來愈受關注，但仍存在專項政策制度不完善、專業照護服務供給不足、社會知曉率偏低、家庭照護經濟負擔沉重等問題。

根據現有研究成果和調查數據，為相關部門推出對口政策措施提供數據支撐；把研究重點放在能够早突破、早見效的薄弱環節和突出問題上，為有解決問題能力的職能部門提供決策參考；把科學預測和研判融入對策建議，提出早篩查、早診斷、早干預行動。

中國老齡協會副會長吳玉韶表示，從源頭上最大限度地降低老年群體中認知症的患病率和失能發生率，使認知症老年人盡可能長時間保持健康獨立的生活，是實施積極應對人口老齡化國家戰略的重要舉措。

吳玉韶稱，要做好認知症老人照護服務，還需盡快建立完善認知症老人照護服務的費用分擔、需求與服務評估標準、家庭照護服務支持等政策制度，整合社區各類資源和設施，提高專業機構照護服務質量和家庭照護服務能力，推動養老服務體系和老年健康體系更加完善。