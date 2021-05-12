男醫讚女患者「胸型漂亮」還發下體照 涉性騷擾遭解僱

香港大學深圳醫院醫生黃某涉嫌性騷擾女患者，包括向對方發送自己的下體照。院方昨日（11日）消息，已就黃某涉嫌性騷擾一事召開紀律聆訊小組討論，最終決定解聘黃某，即日起生效。

上周五（7日），有網友在社交平台上反映稱，自己遭到港大深圳醫院乳腺科醫生黃某性騷擾，並投訴至醫院病人關係科。院方根據初步證據，當晚11時停止黃某的臨床職務，並成立紀律聆訊小組。

該名女網友稱，在港大深圳醫院乳腺科掛號看病無法選擇醫生，所以她被隨機分配並由男醫生黃某檢查。檢查結束後，黃某主動提出添加微信，並表示有問題可以微信諮詢他。她在該院覆查2、3次後，因工作調動離開深圳。

女網友續稱，她離開深圳後，黃某偶爾會找她閒聊，又稱讚其胸型漂亮。黃某見她沒太大反感，於是展開猛烈攻勢，向她發送不少生殖器圖片，當中包括他自己的生殖器，黃某更表示讓她看自己的生殖器圖片，就相當於「扯平」檢查身體時看她的胸部一事了。

女網友表示，自己感覺被語言性騷擾後，就封鎖了黃某的微信號，惟對方竟透過病例信息查到她的聯繫方式，並用私人電話致電她，她發現後立即掛斷電話。隨後，黃某再次用醫院公共電話致電她致歉，並請求不要公布露骨的聊天記錄。

經查，2019年10月，黃某接診該名網友並利用職務之便添加對方微信，解決醫療問題後並無及時將對方微信刪除，並保持聯繫、甚至發送不雅照片。截至昨日紀律聆訊小組會談，黃某依然無法認識到本次事件的惡劣程度及嚴重性。

港大深圳醫院指出，黃某嚴重違反醫生的專業操守，影響社會對醫生整體行業的信任。醫療是專業行業，作為專業人士，醫生對診療、對患者、對社會均有一定責任，應以更高的道德標準、職業規範、行為操守要求自己。尊重患者，才能獲得患者和社會的尊重。

香港大學深圳醫院稱，對於該事件的發生深表遺憾，對該事件中的患者表示歉意。醫院將認真檢討反思，進一步加強員工醫德醫風建設，共同營造和諧醫患關係、良好診療氛圍。

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文章授權轉載自《香港01》