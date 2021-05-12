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汶川地震13周年 昔日廢墟修復重生一座新城

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
2008年5月12日發生四川省汶川大地震，造成近7萬人死亡，超過37萬人受傷，這也是唐山大地震後傷亡最嚴重的一次地震。人民網
2008年5月12日發生四川省汶川大地震，造成近7萬人死亡，超過37萬人受傷，這也是唐山大地震後傷亡最嚴重的一次地震。人民網

2008年5月12日發生四川省汶川大地震，造成近7萬人死亡，超過37萬人受傷，這也是唐山大地震後傷亡最嚴重的一次地震。今日屆滿13周年，當初殘破的廢墟荒地，已修復成一座座新城。

人民日報旗下海外網報導，汶川大地震，發生於2008年5月12日14時28分04秒，震央位於四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣映秀鎮與漩口鎮交界處。

根據中國地震局的資料，此次地震的表面波規模達8.2、地震矩規模達8.3，地震波及大半個大陸及亞洲多個國家和地區，北至遼寧，東至上海，南至香港、澳門、泰國、越南，西至巴基斯坦均有震感。

汶川大地震嚴重破壞地區超過10萬平方公里，其中，極重災區共10個縣(市)，較重災區共41個縣(市)，一般災區共186個縣(市)。

截至2008年9月18日12時，汶川大地震共造成69227人死亡，374,643人受傷，17923人失蹤，是大陸建政以來破壞力最大的地震，也是唐山大地震後傷亡最嚴重的一次地震。

13年後，因大地震被破壞的縣市逐漸修復，呈現新的城市樣貌，如綿陽，異地重新修建的北川新縣城，樓房和道路整齊劃；四川阿壩，震後重建的汶川縣映秀鎮。當初多數的生還者也已經重回常規生活。

四川省汶川大地震，造成近7萬人死亡，超過37萬人受傷。如今年滿13周年，當初殘破的廢墟荒地，已修復成一座座新城。人民網
四川省汶川大地震，造成近7萬人死亡，超過37萬人受傷。如今年滿13周年，當初殘破的廢墟荒地，已修復成一座座新城。人民網

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