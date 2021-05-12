陸全國普查 人口紅利仍在

經濟日報 / 特派記者呂佳蓉／北京11日電

大陸發布第七次全國人口普查，大陸國家統計局局長寧吉喆表示，人口紅利繼續存在，大陸16至59歲勞動年齡人口為8.8億人，勞動力資源仍然充沛，人口平均年齡為38.8歲，總的看依然年富力強，「美國是38歲，差不多」。

大陸國務院新聞辦公室11日舉行第七次全國人口普查記者會。總人口共14億1,178萬人，與2010年（第六次全國人口普查數）的13億3,972萬人相比，增加7,206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%。

大陸人口十年來繼續保持低速增長態勢。外界關注大陸人口增長放緩、老齡化、地區人口外流、流動人口增加等問題。

寧吉喆指出，普查資料顯示，大陸人口增速放緩，過去十年間年均增長率是0.53%，較前一個十年下降0.04個百分點。這個趨勢與婦女數量下降，人們的生育時間推遲、生養成本提高與經濟發展相關。

不過，寧吉喆同時指出，大陸生育政策調整取得積極成效，隨著「單獨二孩」、「全面兩孩」政策的實施，出生人口的數量快速回升。少兒人口數量和比重上升，普查資料顯示，2020年大陸0至14歲少兒人口數量達到了2億5,338萬人，比2010年增加了3,092萬人，比重上升了1.35個百分點。

他強調，中國人口今後會達到峰值，但具體時間還有不確定性，預計在未來一段時間內，中國人口總量會保持在14億人以上。

寧吉喆還表示，十年來，大陸人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國，人口素質不斷提高，人才紅利新的優勢將逐步顯現，大學生就業壓力加大，產業轉型升級步伐需要加快。

對於人口老化議題，寧吉喆指出，大陸60歲及以上人口有2.6億人，其中，65歲及以上人口1.9億人。他認為人口老齡化有挑戰也有機遇，挑戰方面。包含將減少勞動力的供給數量、增加家庭養老負擔和基本公共服務供給的壓力。

人口普查 生育

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