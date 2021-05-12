中國公布七普結果：出生率下降、老齡化加劇

（德國之聲中文網）中國5月11日公布的第七次全國人口普查結果稱，中國總人口為141178萬人，同2010年第六次全國人口普查數據相比，增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%，低於上一個十年0.57%的平均增長率。從人口結構來看，60歲及以上人口佔18.7%，65歲及以上人口佔13.5%，0-14歲人口佔17.95%，15-59歲人口佔比63.35%。以上數據不含港澳台。

生育率會比日本還低？

官方公布的數據還顯示，2020年中國大陸新出生人口為1200萬，相比2019年的1465萬人減少了265萬人，降幅約18%，比剛剛放開二胎的2016年下降了33%。中國國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆在新聞發布會上表示，七人普數據表明，2020年中國育齡婦女總和生育率為1.3，已經處於較低水平。他稱，其原因為育齡婦女數量持續減少，「二孩」效應逐步減弱，此外，新冠肺炎疫情增加了生活的不確定性和對住院分娩的擔憂，進一步降低了居民生育的意願。

路透社在報導中指出，2020年，中國的生育率與日本、意大利等老齡化社會持平。對中國的政策制定者來說，極為嚴重的警告就是，這個世界第二大經濟體在沒有積累到G7工業國的財富之前就可能已經處於不可逆轉的人口衰退中。中國2017年制定的人口目標是，2020年全國總人口達到14.2億人左右，生育率達到1.8左右。

然而，職業壓力、生活成本、養育成本、觀念變化等原因都導致中國的生育率下降。攜程集團執行董事、財新網「人口與經濟」專欄作家梁建章撰文寫道，1.3這個生育率數據本身已經令人觸目驚心，「但更為可怕的是，1.3的生育率還不是穩定的生育率，今後還會繼續下降。因為在這個生育率數據中，還包含了正在逐步消失的二孩堆積效應......堆積效應使得近幾年的生育率比自然生育率多了0.2-0.3個孩子，去除堆積效應後，自然生育率只有1.0-1.1。梁建章指出，這與很多歐美發達國家1.6左右的平均水平相比，少了0.5個孩子，與少子化嚴重的日本相比，也要比他們的1.4還少0.3個孩子。」他認為，中國的人口形勢在全世界範圍內最為嚴峻，「中國的出生率和生育率在未來十年將繼續下降」，「如果沒有強力的政策干預，中國的新出生人口很可能在未來幾年降到1000萬以下，生育率會比日本更低，也許是全世界最低。」

有鑑於少兒人口和老年人口比重雙雙上升，分析人士認為，中國的人口結構使北京面臨更大的壓力，除了需要加大激勵生育的力度外，還需儘早提高退休年齡。

人口很快將萎縮？

國家統計局局長寧吉喆在新聞發布會上稱，「中國勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在」，普查結果顯示，中國16-59歲勞動年齡人口為8.8億人。不過，他也表示，「勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構和科技發展需要調整適應。」對於中國人口何時達到峰值，他稱，「具體時間現在看還有不確定性，預計在未來一段時間內我國人口總量會保持在14億人以上。」

按照中國2016年制定的國家人口發展規劃，中國的人口將在2030年前後達到峰值，此後持續下降。不過，過去幾個月裡，中國國家媒體對人口發展的前景預測越來越暗淡，預測人口可能在未來幾年就開始萎縮。4月下旬，《金融時報》援引熟悉該問題的身份不明人士的話說，2020年的人口實際上比一年前有所下降。路透社報導中說，北京智庫中國與全球化研究中心（Center for China and Globalization）研究員黃文政（Huang Wenzheng）表示，即便中國的人口2020年沒有下降，2021或者2022年也會下降。

（據路透社、財新網等）

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