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南水北調 山東供水河北、天津

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

10日16時，位於山東省德州市武城縣的六五河節制閘開啟，南水北調東線一期工程北延應急供水工程（下稱「北延應急供水工程」）正式啟動，首次向河北、天津供水，該供水持續至5月31日，計畫調水量4000餘萬立方米。　　

中新社報導，據南水北調東線總公司北延建管部相關負責人表示，今年3月下旬，北延應急供水工程通過通水階段驗收，具備供水條件。此次供水在保證南水北調東線一期工程用水戶權益的前提下，利用工程富餘能力向北供水，供水範圍為天津市與河北省東部。此次調水工作旨在檢驗工程輸水能力和沿線各單位協調聯動工作機制運作成效，為未來北延應急供水工程常態化供水積累經驗。　　

業內人士表示，北延應急供水工程是一項造福沿線民眾的民心工程，可向河北、天津供水，置換農業用地下水，緩解華北地區地下水超採狀況；相機向衡水湖、南運河、南大港、北大港等河湖濕地補水，改善生態環境；還可為天津市、滄州市城市生活應急供水創造條件。北延應急供水工程啟動向津冀地區供水，標誌著南水北調東線工程功能進一步健全，構建「四橫三縱」骨幹水網工作又向前邁進了一步，將為京津冀協同發展、雄安新區建設等重大戰略實施提供重要支撐和保障。

地下水 濕地

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