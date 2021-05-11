雲湛高速連通大灣區 粵西發展增速

在粵西茂名，一年一度的荔枝採摘季正拉開序幕，隨處可見的各地號牌大型貨車，從瀋海高速、雲湛高速魚貫而入，進駐各大荔枝產區，裝車外運，全國飛梭。

中新社報導，雲湛高速公路管理中心副主任唐詩勇11日說，粵西自古便是海上絲綢之路節點，但在2017年底前，粵西和粵港澳大灣區之間僅有一條瀋海高速相通，交通發展曾一度成為制約地方發展的短板。2015年11月，承載著振興粵西使命的雲湛高速全面開工，經過短短兩年多的時間，貫通粵西雲浮、陽江、茂名、湛江四市，全長319公里的雲湛建成通車。

作為粵西地區新的交通大動脈，雲湛高速的通車，終結了粵港澳大灣區往返粵西只有一條高速的歷史，實現了粵西地區與粵港澳大灣區、北部灣城市群與海南自由貿易港的快速互聯互通，為推動粵西地區經濟社會發展進入快車道「換擋提速」。

雲湛高速公路管理中心主任任國旭表示，粵西作為廣東省工業基地，是中國最大的石油化工生產基地之一，也是中國最大的乙烯生產基地，寶鋼、中石化等眾多優秀國企在此落戶投資。雲湛高速開通後，將湛江機場、陽江港、茂名港等海陸空運輸串聯，使粵西城市帶和粵港澳大灣區城市群連為一體，進一步增強粵港澳大灣的輻射和帶動作用。

通車三年多來，沿線雲浮、陽江、茂名、湛江四市的GDP逐年增長，也帶動旅遊業發展突飛猛進。以茂名市和湛江市為例，2019年兩市接待遊客均超過6000萬人次，旅遊總收入比雲湛高速通車前增幅超逾五成。

雲湛高速途經粵西38個鄉鎮，沿線各類產業基地眾多，有中國糖蔗、橡膠、劍麻等作物生產基地，還有中國最大的荔枝、香蕉、龍眼和蔬菜生產和運輸基地和廣東省最大的花生、南藥、蠶桑、松香、山地養雞基地。

近年來，便捷的交通為粵西迎來更多的發展機遇，廣東雲浮蓄能發電公司、陽江海上發電項目、東華能源（茂名）有限公司等更多優秀企業及項目紛紛進駐，各方人才也慕名紛至沓來。

據茂名市農業管理部門介紹，眼下，茂名荔枝配套的倉儲、物流、電商等已準備就緒，冷鏈車直接從雲湛高速開進果園，當天採摘的新鮮荔枝，通過便捷的高速公路網送達各地。雲湛高速沿線，網紅牙象村、大唐荔鄉元壩村、紅色柑村、顔值氣質俱佳杏花村等一批各有特色的村落串珠成鏈，成為粵西周邊城市遊客的朋友圈常客、珠三角等地區市民旅遊休閒的網紅打卡點。