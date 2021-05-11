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扯！玻璃橋面被強風吹翻 遊客驚險受困260公尺高空
中國吉林省延邊州龍井市一處風景區的玻璃吊橋設施，7日因風勢太大，導致高空玻璃棧道被吹翻，橋上多塊玻璃掉落，甚至還有一名遊客受困其中，所幸最後順利脫困，目前風景區已暫時關閉。
中國吉林省延邊州龍井市琵岩山風景區，7日吹起風速高達每小時150公里的強風，景區內高空棧道鋪墊的玻璃突然被吹落，一名遊客受困橋面上，畫面相當驚險。
在場人士看見橋上有人受困後立即報警，警消隨即趕赴現場救援，受困男子在指揮下爬回安全地帶，最終成功脫困。而琵岩山文化旅遊風景區已經全面關閉，相關部門將對全部遊樂設施進行全面徹底的安檢。
據悉，出事景區的玻璃吊橋於2018年9月試運營，長400公尺、寬2.5公尺，與地面落差約260公尺以上。
自從湖南張家界雲天渡的明星玻璃橋於2016年建成後成為媒體焦點，中國許多風景區也紛紛仿效興建玻璃棧道，然而品質卻堪憂，近期也發生不少景區玻璃吊橋事故。
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