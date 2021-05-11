機動車駕駛證電子化 6月試點

大陸公安部10日在北京舉行的新聞發佈會上宣布，目前大陸全國機動車保有量達到3.8億輛；自今年6月1日起大陸將試點推行機動車駕駛證電子化，2022年將全國全面推廣。

中新社報導，公安部交通管理局局長李江平在會上表示，近年來，大陸機動車和駕駛人保持高速增長態勢，目前全國機動車保有量達到3.8億輛，駕駛人達4.65億人，今年一季度新註册登記機動車996萬輛，創同期歷史新高。

公安部交通管理局副局長劉宇鵬表示，2020年，公安部全面推行機動車檢驗標誌電子化，目前已向3.7億車主發放檢驗標誌電子憑證。 為進一步推進簡政放權、減證便民，提升在線政務服務水平，公安部決定自2021年6月1日起，在天津、成都、蘇州3個城市試點機動車駕駛證電子化，為駕駛人提供在線「亮證」、「亮碼」服務。

劉宇鵬指出，為確保電子駕駛證的應用效果，3個試點城市發放的電子駕駛證在大陸全國範圍內有效；下半年再選擇部分地方擴大試點，2022年全面推廣。