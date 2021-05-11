五一小長假 消費爆發式增長

從「五一」小長假消費的爆發式增長，到首屆消博會上多國參展商斬獲的一張張超級訂單，大陸市場的強大磁力和潛力令人矚目。

中新社報導，消費曾是大陸受疫情衝擊最大的重災區，恢復進度與投資、出口相比差距不小。但今年以來，隨著經濟持續穩中向好，居民收入增加，大陸消費復甦勁頭明顯增強。繼一季度社會消費品零售總額錄得33.9%的高增長後，今年「五一」假期民眾消費熱情再度高漲，超過疫情前規模，大陸國內旅遊、餐飲消費隨之全線飄紅；電影票房火熱，觀影人數激增。

有分析人士稱，一系列刷新疫情以來紀錄的消費數據充分表明「這個國家已經恢復正常」，市場加快恢復勢不可擋。假日消費激增體現大陸市場的內生動力和活力，對全球優質商品服務的巨額吞吐量則折射出這個龐大市場的魅力。

本屆消博會上，境內外免稅經營企業、高端零售商貿企業、大型實體商超紛紛開啟「掃貨」模式，達成多項採購交易、合作。例如，首艘享受零關稅政策的遊艇購置合同簽約，將為客戶減免近400萬元人民幣的增值稅和消費稅；中糧進口食品公司與美國、德國等國企業簽約了1.4億元合同訂單，產品涉及和牛、純牛奶、果汁等。

在中國疫情得到有效控制，經濟復甦進度領先全球情況下，不少外資企業都在想方設法爭搶中國市場入口或更多優勢地位。

愛爾蘭一家威士忌品牌負責人稱，公司營業額的一半都來自中國市場，希望借消博會進一步加強與代理商的合作；復星國際集團攜Damiani、LANVIN等旗下多家高端品牌組團參展；法國奢侈品巨頭酩悅．軒尼詩─路易．威登集團則打出本土牌，展示了用中國產葡萄釀造的葡萄酒。

消博會期間，眾多國際大牌共舉辦了81場首發首秀活動，上百款新品、精品集中亮相，涉及服飾箱包、美妝用品、食品酒飲、珠寶鑽石等幾十個品類。搶灘中國市場之於外企全球戰略的重要性，由此可見一斑。

作為世界第二大經濟體，中國市場強勁並保持開放不僅利好本國，也給各國企業提供了海量商機，將為全球經濟加快走出疫情陰影注入強大動力。

考慮到中國正在加速構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局，中國市場今後還將進一步壯大，對世界經濟的拉動作用將更加顯著。

中國社科院原副院長蔡昉稱，相比中國人口占世界人口的比重，眼下中國最終消費支出額占世界總額的比重偏低。未來中國如果把消費的世界占比提高到與人口占比相一致的水平，由此產生的消費增量將大約相當於英國目前的消費總規模。

他說，在超大市場的拉動下，中國與世界經濟聯繫的緊密性料將進一步增強，這將為其他國家提供更廣闊的市場機會，使國內外商品和要素資源能够充分流通，創造更多價值。