尊孔孝親 滬台百餘青少年共揮毫

為加強兩岸青少年的交流與互動，「敬賢孝親、兩岸同心」2021年海峽兩岸青少年藝術交流活動9日在上海儒學聖地文廟舉行，滬台百餘名青少年以母親節為主題，共同書寫百米長卷，表達對聖賢孔子尊崇的同時，也為母親們獻上一份別有意義的禮物。 中新社報導，活動伊始，來自上海和台灣的兩位學生代表共同領銜書寫了本次活動主題「敬賢孝親、兩岸同心」。隨後學生們分頭在百米長卷上現場創作。

儘管當天艶陽高照，但孩子們不顧汗水淋漓，認真書寫，通過毛筆訴說自己對母親的愛。兩岸學生的書法作品涵蓋了楷書、行書、草書、篆書等多種形式，書寫的內容則主要出自四書五經和唐詩宋詞等中華經典。

上海台商子女學校校長陳俊男表示，孝親尊親是儒家思想最為重要的內容之一，今次在孔聖的注視下共同揮毫，不由讓他聯想到近1700年前書聖王羲之的蘭亭集會。雖然這裡沒有茂林修竹，但學生對藝術和中華文化的情懷跟古人是一樣的。他還特別提到，因為疫情關係，兩岸交流當下幾乎停滯，他身為台灣人，願意成為兩岸交流的代表，共同弘揚中華文化。

活動中，來自上海外國語大學附屬大境中學的合唱團以快閃的方式演繹了一曲由台灣音樂人譜寫的歌曲「讓愛看得見」，充滿溫情的詞曲唱出了對母親的祝福與感念。

前來參加活動的台籍高三學生李佳倫從小就跟隨父母在上海生活，目前就讀於上海台商子學校。

他說：很高興跟這麼多兩岸的小夥伴同場切磋書法。他說，自己的高考報考目標是上海大學和重慶大學，大陸機會多，將來還想去更多城市看看。

主辦方表示，在儒學聖地文廟舉辦這樣的活動，旨在引導年輕一代不忘中華傳統、感恩父母。未來將開展更多形式多樣、青少年喜愛的交流活動，使兩岸青少年在活動中能夠增長才幹，收穫快樂，增進友誼。