雲南直升機失事墮海「2死2失蹤」 目擊者：機尾曾起火爆炸

中國雲南大理市灣橋鎮灣橋村大沙壩山昨日（9日）發生山火，經全力撲救，明火於今日（10日）清晨全部撲滅。然而，一架為現場清守火場、增濕作業的直升機在洱海取水時失事墮海。

大理市人民政府新聞辦公室今日下午4時許發通報稱，事發於上午10時20分，一架直升機攜帶消防水桶在洱海取水期間墮海，機上共有4名機組人員，其中2人經搶救後不治，另外2人正全力搜救。

網傳影片顯示，一架直升機正在洱海取水，突然失去平衡，機身旋轉數圈後墮入洱海，直升機尾部在墮海前起火。目擊者度女士稱，事發時墜機位置距離自己僅幾百米，直升機尾部起火時曾發生小爆炸。

大理市人民政府新聞辦公室通報稱，失事的直升機載有4名機組人員，經搜救分別於上午11時40分、下午15時15分先後救出2人，經現場及醫院搶救後無效死亡；另外2名失蹤者正在搜救。目前，當局已派出16艘救援船、490餘名專業應急救援人員開展搜救。

中共大理市委宣傳部中午在官方微博通報，灣橋鎮灣橋村大沙壩山昨日上午11時14分發生山火，經全力撲救，明火於今晨6時40分全部撲滅，無人員傷亡。初步估計過火面積約48公頃，火場樹木主要為雜灌、雲南松。

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文章授權轉載自《香港01》