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8848公尺！全球海拔最高 大陸將於聖母峰峰頂設隔離線

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸將於聖母峰峰頂設隔離線。中新社
大陸將於聖母峰峰頂設隔離線。中新社

9日，西藏自治區登山管理部門與聖母峰（陸稱珠穆朗瑪峰、珠峰）所在地政府在聖母峰北坡登山大本營召開會議。會議明確2021年聖母峰登山季會採取最嚴格的防疫措施，疫情防控焦點在聖母峰頂峰，峰頂將設隔離線。

據公開資料，聖母峰海拔高度 8849公尺，地形突起高度 8848 公尺，是喜馬拉雅山脈的主峰，地球第一高峰。聖母峰位於中國西藏自治區與尼泊爾薩加瑪塔專區交界處的喜馬拉雅山脈中段，北坡在西藏定日縣境內，南坡在尼泊爾索盧坤布縣境內。

據中新社報導，西藏自治區體育局局長尼瑪次仁表示，因為聖母峰南北坡是不同的路線，不會有感染情況。最重要的防控焦點就在頂峰，所以頂峰提前要有嚮導上去，去布置、要拉上這個防控線。

報導指出，聖母峰位於中國和尼泊爾邊境，攀登路線分別位於中國一側的北坡和尼方一側的南坡。近日有媒體報導稱，尼泊爾境內南坡大本營有登山者確診感染新冠肺炎，聖母峰疫情防控引發外界高度關注。

尼瑪次仁說，西藏登山管理部門高度重視，加強了各個環節疫情防控措施。尤其在峰頂一側設置隔離線，禁止南北坡的人員及物品在峰頂互相接觸。

除此之外，登山部門也重點做好聖母峰北坡登山大本營及沿途各個營地的防疫消殺工作。

西藏日喀則市委副書記廖懇說，疫情防控方面一直非常重視，非常嚴格，特別是在一些特殊的車站、機場、道路的關口，都做了精心的布置，嚴防死守。

據報導，2021年中國國內從北坡攀登的共有兩支隊伍，一支為攀登聖母峰的21個人隊伍，另一支是到聖母峰北坳徒步的17人隊伍。目前聖母峰北坡無新冠確診病例。

聖母峰 西藏 疫情

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