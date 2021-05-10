「95後」、「00後」 紅色旅遊主力

在大陸官方強力宣傳下，今年大陸「五一」假期，大陸各地不少紅色景點迎來更多年輕人，「95後」、「00後」成為紅色旅遊出遊主力的話題衝上微博熱搜。

新華社報導，今年大陸「五一」假期，大陸「紅色旅遊」夯。大陸網友「季一寧」說：「我和同學出遊的第一站就是一個革命遺址，確實參觀的年輕人太多了。」還有網友表示，「五一」期間去兩個紅色博物館，遇到很多爸媽帶著小朋友參觀。

根據飛豬近期發布的出行報告，「95後」日漸成為長假出遊主力，且紅色旅遊遊客群越來越年輕，「95後」和「00後」占比近50%，其中「00後」的紅色旅遊預訂量同比漲幅超過630%。

同程研究院發布的「2021清明及五一假期紅色旅遊」報告也顯示，紅色旅遊核心人群中21歲至30歲的「90後」、「00後」占比超過四成，其次是「80後」人群，占比近三成，整體40歲以下人群占比89.1%。

大陸國家有關部門負責人表示，「五一」期間，紅色旅遊熱度高漲，不少紅色旅遊景區乘勢而上，推出「紅色主題遊+歷史人文遊+秀美河山遊」的組合線路。

近兩年，不少紅色景區景點接連推出新線路、新玩法，與生態遊、歷史人文遊等深度融合，形成了旅遊新業態，不斷「圈粉」年輕群體。有「00後」網友表示，現在的紅色旅遊產品更有創意和內涵，是吸引年輕群體的重要原因。