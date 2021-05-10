聽新聞
test
0:00 / 0:00

「95後」、「00後」 紅色旅遊主力

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

在大陸官方強力宣傳下，今年大陸「五一」假期，大陸各地不少紅色景點迎來更多年輕人，「95後」、「00後」成為紅色旅遊出遊主力的話題衝上微博熱搜。

新華社報導，今年大陸「五一」假期，大陸「紅色旅遊」夯。大陸網友「季一寧」說：「我和同學出遊的第一站就是一個革命遺址，確實參觀的年輕人太多了。」還有網友表示，「五一」期間去兩個紅色博物館，遇到很多爸媽帶著小朋友參觀。

根據飛豬近期發布的出行報告，「95後」日漸成為長假出遊主力，且紅色旅遊遊客群越來越年輕，「95後」和「00後」占比近50%，其中「00後」的紅色旅遊預訂量同比漲幅超過630%。

同程研究院發布的「2021清明及五一假期紅色旅遊」報告也顯示，紅色旅遊核心人群中21歲至30歲的「90後」、「00後」占比超過四成，其次是「80後」人群，占比近三成，整體40歲以下人群占比89.1%。

大陸國家有關部門負責人表示，「五一」期間，紅色旅遊熱度高漲，不少紅色旅遊景區乘勢而上，推出「紅色主題遊+歷史人文遊+秀美河山遊」的組合線路。

近兩年，不少紅色景區景點接連推出新線路、新玩法，與生態遊、歷史人文遊等深度融合，形成了旅遊新業態，不斷「圈粉」年輕群體。有「00後」網友表示，現在的紅色旅遊產品更有創意和內涵，是吸引年輕群體的重要原因。

遺址

延伸閱讀

北大學者：憂印度成「病毒培養皿」 嚴防輸入壓力仍大

大陸超模奚夢瑤喜曝懷了第二胎　老公何猷君「我的地位又要下降」

大陸將發布最新人口普查數據 時程比預期晚

陸三峽庫區水位跌破160公尺 部分航道實施汛期管制

相關新聞

鄧麗君逝世26年 歌迷演唱會懷念

5月8日，北京通州一家主題音樂酒吧舉辦「何日『君』再來—鄧麗君逝世26周年主題演唱會」，100餘位歌迷唱起鄧麗君經典曲目...

兩岸微流行／陸吹寵物上學風 學費上萬

大陸最近吹起寵物「上學」風，飼主將寵物送進學校學習，希望寵物能更順利地融入家庭。訓練課程包括日常行為管理，以及社會化、定...

「95後」、「00後」 紅色旅遊主力

在大陸官方強力宣傳下，今年大陸「五一」假期，大陸各地不少紅色景點迎來更多年輕人，「95後」、「00後」成為紅色旅遊出遊主...

大陸首家碳中和學院 開展技術研發

西北大學榆林碳中和學院揭牌儀式9日在陝西榆林市舉行，該學院是中國大陸第一所培養碳中和領域專門人才的新型研究型學院。

南京媽媽 廚藝競技

南京舉辦母親節「媽媽的味道」廚藝賽，十二位進總決賽選手製作家常菜，香飄四溢。

秦嶺違建別墅案第二 昆明滇池違建高爾夫球場11年

雲南昆明滇池開發亂象引發大陸輿論關注。隨着中共高層督導組、中紀委、雲南省委介入，滇池開發亂象細節被公開，引發輿論關注。此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。