聽新聞
test
0:00 / 0:00
「95後」、「00後」 紅色旅遊主力
在大陸官方強力宣傳下，今年大陸「五一」假期，大陸各地不少紅色景點迎來更多年輕人，「95後」、「00後」成為紅色旅遊出遊主力的話題衝上微博熱搜。
新華社報導，今年大陸「五一」假期，大陸「紅色旅遊」夯。大陸網友「季一寧」說：「我和同學出遊的第一站就是一個革命遺址，確實參觀的年輕人太多了。」還有網友表示，「五一」期間去兩個紅色博物館，遇到很多爸媽帶著小朋友參觀。
根據飛豬近期發布的出行報告，「95後」日漸成為長假出遊主力，且紅色旅遊遊客群越來越年輕，「95後」和「00後」占比近50%，其中「00後」的紅色旅遊預訂量同比漲幅超過630%。
同程研究院發布的「2021清明及五一假期紅色旅遊」報告也顯示，紅色旅遊核心人群中21歲至30歲的「90後」、「00後」占比超過四成，其次是「80後」人群，占比近三成，整體40歲以下人群占比89.1%。
大陸國家有關部門負責人表示，「五一」期間，紅色旅遊熱度高漲，不少紅色旅遊景區乘勢而上，推出「紅色主題遊+歷史人文遊+秀美河山遊」的組合線路。
近兩年，不少紅色景區景點接連推出新線路、新玩法，與生態遊、歷史人文遊等深度融合，形成了旅遊新業態，不斷「圈粉」年輕群體。有「00後」網友表示，現在的紅色旅遊產品更有創意和內涵，是吸引年輕群體的重要原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言