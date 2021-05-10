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鄧麗君逝世26年 歌迷演唱會懷念

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
北京通州一家主題音樂酒吧8日舉辦「何日『君』再來—鄧麗君逝世26周年主題演唱會」，上百名歌迷齊聚紀念這位華語歌壇巨星。（中新社）
北京通州一家主題音樂酒吧8日舉辦「何日『君』再來—鄧麗君逝世26周年主題演唱會」，上百名歌迷齊聚紀念這位華語歌壇巨星。（中新社）

5月8日，北京通州一家主題音樂酒吧舉辦「何日『君』再來—鄧麗君逝世26周年主題演唱會」，100餘位歌迷唱起鄧麗君經典曲目，共同紀念這位華語歌壇巨星。

中新社報導，活動策畫人、鄧麗君研究會發起人鄧雲艶說，「鄧麗君去世26年，她早已超出音樂本身，成為兩岸文化甚至華人文化的符號。」鄧麗君傳遞的不僅是歌聲，更是傳遞美好。

50歲的劉俊華是一位「資深君迷」，當晚她用手機直播整場活動。她說，自己在短影音平台的粉絲、好友並不多，也從未接觸過直播，原本只是嘗試用這種方式向家人朋友分享活動現場，卻沒想到有數千人進入她的直播間，評論、點讚，甚至打賞。

鄧麗君的三哥鄧長富曾在接受中新社記者電話採訪時表示，鄧麗君非常熱愛中華傳統文化，也希望能將其一代代傳承下去。

不僅「70後」、「80後」喜歡她，甚至不少「90後」、「00後」也依然愛唱她的歌。在北京昌平一所大學就讀的陶成熠今年19歲，當天花了兩個多小時的車程趕來參加活動。

他表示，喜歡鄧麗君是因為中學時期偶然聽到「我只在乎你」，被深深觸動。不久前，陶成熠加入「鄧麗君北京歌友會」，結識許多志同道合的朋友。

酒吧老闆岳兵平日裡就喜歡收藏鄧麗君的海報、磁帶、CD等物品，他為參加活動的歌迷提供了十餘份獎品。他說，不久前當他得知「君迷」正在尋找紀念活動的舉辦場地，第一時間就與活動發起人聯繫。「從小就喜歡鄧麗君的歌，也希望自己能為傳播鄧麗君文化出一份力。」

2020年底，鄧麗君研究會策畫並與全球鄧麗君歌迷總會聯合舉辦「我心中的鄧麗君」徵文比賽，鄧雲艶說，封面已設計完畢，這個月就將出版。

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