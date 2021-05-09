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舊鄰居一通電話揭自己是養女秘密 50歲婦踏尋親路

香港01 / 陳嘉慧
Judy年少時便察覺到自己沒有出世紙，而且與父母年齡相差四十載，已開始懷疑自己非父母親生。 香港01記者黃舒慧／攝影
Judy年少時便察覺到自己沒有出世紙，而且與父母年齡相差四十載，已開始懷疑自己非父母親生。 香港01記者黃舒慧／攝影

今日（9日）是母親節，兒女們都會想陪伴母親身邊，一家人聚餐慶祝。不過，對於Judy（化名）來說，今年母親節較往年變得複雜，她半年前從舊鄰居李太口中得知自己是養女。Judy沒有出世紙、與養父母年齡雙差四十載，年少時已心生懷疑，但因養母不欲多談而不了了之。

Judy說，尋到生父母的機會很渺茫，因已事隔多年，但無悔嘗試，「想至少見下。」對於生父母，她並無怨恨，又言他們的抉擇或改善了自己的成長環境；疫情之下，只望對方身體健康。

60年代的香港，生活艱難，貧苦家庭生下兒女卻無力撫養，無奈送養的悲情故事時有發生。華人社會中養父母多不願與養子女談及過去種種，不少人過了大輩子才得知自己身世。

今年50多歲的Judy，10多歲時便察覺到自己沒有出世紙，而且與父母年齡相差四十載，因而懷疑自己非父母親生。Judy曾向養母求證，但養母諱莫如深，一談起便「嬲嬲地」，Judy也只好作罷，繼續忙於生活，這個疑問亦不了了之。她不曾想過，數十年後，來自舊日鄰居的一通電話，竟為這個塵封在歲月中的秘密帶來新線索。

從小懷疑自己非親生 舊鄰居一通電話透露真相

所幸昔日香港鄰里關係密切，知悉當日來龍去脈的鄰居李太，今日亦樂意陪同Judy尋親。李太談到當年，自己一家與Judy生父母、養父母分別租住青山道274號2樓單位的幾個板間房中；Judy在1968年出生，生父是潮洲人，名叫鄭華，生母是中山人，除Judy外還有兩個女兒。

李太憶述，印象中Judy生母誕下幾個女兒時還很年輕，約20歲不到，兩口子不時爭吵，一次大吵大鬧後，生母帶著大女兒離開，生父後來將二女Judy交托及鄰居陳姓夫婦照顧；生母回來後，一家希望接回女兒，但被養母拒絕；約在1970年，生父母一家搬離上址，留下Judy，由陳姓夫婦撫養。

養母年屆九旬患腦退化 難記起往事

李太與Judy養母尤其熟稔，即使各自搬到不同地區，仍經常見面，她形容Judy小時候眼大大，很可愛，而養父母亦將Judy視如己出，「好錫佢。」兩家至今仍有聯絡，李太與Judy去年9月一通電話，本想閒話家常，卻意外提起當年Judy被收養的秘密。對此，李太感到內疚，表示「個心唔舒服。」她希望可助Judy尋回親母，期望「有個交帶」。

已屆半百之年的Judy坦言，得知真相的那一刻「有唔開心」，因原本平凡安好的人生，突然變得複雜，但她強調自己不會怪責李太，「我反而要多謝佢幫我搵到答案。」去年9月得悉後，再次向養母查問當年線索，可惜養母年屆九旬，更患上腦退化症，已不復記得當年事。Judy輾轉找到尋親達人蕭愛冰（Winnie），亦獲李太相助，開始透過傳媒望尋到生父母及親姊妹。

尋60年代末青山道274號唐樓鄭姓租戶

「好渺茫，」Judy說自己對尋親不抱太大期望，因已事隔多年，而且事成需有雙方意願，「要對方都有心搵。」但她無悔嘗試，「想至少見下」，亦為了了解自己身世。對於生父母，她並無怨恨，又言他們的抉擇或改善了自己的成長環境，因為原生家庭有姊姊又有妹妹，對自己的「愛或會分薄了」。疫情之下，她只冀望對方身體健康。

母親節前夕，Judy和李太一同回到舊居，昔日的板間房單位，今日已人去樓空。李太看到舖滿灰塵的鐵閘，嘆謂「冇人住喇，啲塵咁厚」。李太提到另一個線索，是當年唐樓曾姓包租婆的兒子阿石，可惜與對方已沒有聯絡。

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文章授權轉載自《香港01》

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