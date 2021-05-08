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超越Dufry 中免集團成全球最大免稅零售商

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
首屆中國國際消費品博覽會聯合發佈《海南自貿港旅遊零售市場白皮書》。圖／取自中新網
首屆中國國際消費品博覽會聯合發佈《海南自貿港旅遊零售市場白皮書》。圖／取自中新網

大陸免稅商店龍頭中免集團，超越了Dufry成為全球最大的旅遊零售商，躍居全球旅遊零售商25強首位。海南自貿港則有望兩年內成全球最大旅遊免稅零售市場。

畢馬威（KPMG，台灣稱安侯建業）中國與穆迪在首屆中國國際消費品博覽會聯合發佈《海南自貿港旅遊零售市場白皮書》。

白皮書顯示，與韓國仁川國際機場爭奪免稅店翹楚的對手杜拜免稅機場，2020年銷售額下降了67%。白皮書提到，銷售額的驟跌對旅遊免稅零售商的世界排名產生了很大影響。

根據穆迪報告《全球旅遊零售商25強》，2019年中免集團(海南省免稅企業龍頭)全球排名第4，次於Dufry集團、樂天免稅集團、新羅免稅集團。而到2020年上半年，中免集團領先樂天免稅集團，躍居第一，成為全球收入最高的旅遊零售運營商。

中免集團隸屬中國旅遊集團旗下，中旅集團是首家總部進駐海南的大陸央企。中國旅遊集團董事長萬敏表示，中國旅遊集團目前在瓊免稅店實現南、北、東「三地五店」的佈局，2020年中免集團海南業務銷售額達到人民幣327億元，增長127%，免稅銷售額占海南全省社會消費品零售總額的1/6，旅遊收入的2/5，免稅品進口占全省進口的1/3。

白皮書指出，海南自貿港有望成全球最大旅遊免稅零售市場。海南自2011年離島免稅政策實施以來，統計顯示，2019年超過8300萬遊客進入海南，帶動了約150億美元的旅遊收入。即使在疫情肆虐的2020年，海南也吸引了約6460萬遊客前來，僅比2019年下降22.2%。儘管入境人數減少了22.2%，但海南離島免稅商店(包括完稅商品)的銷售額在2020年增長了127%，達到約50.5億美元。

白皮書指，如果以疫情前的2019年全球排名第一的韓國旅遊免稅零售市場營收213億美元作為參照，海南自貿港有望在未來兩年內成為全球最大的旅遊免稅零售市場。

海南三亞國際免稅城大排長龍。圖／取自界面新聞
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