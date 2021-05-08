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男童喝清澈溪水導致腦部感染寄生蟲 專家籲勿直飲生水

香港01 / 孫聖然
示意圖。 圖／pixabay
示意圖。 圖／pixabay

家住中國雲南山村的11歲男童因出現頭痛、眼痛、手麻等症狀前往上海就醫。經診斷，男童為腦部感染寄生蟲而導致病發，且呼吸及中樞神經系統均遭感染。據了解，男童有飲用家門前溪水的習慣，雖然溪水看似清澈，但亦正是他感染寄生蟲的源頭。經過治療，男童已於近日痊癒出院。對此，有專家建議，外出遊玩時應避免直接飲用泉水、溪水等生水。

據《央視新聞》報道，來自雲南某山村的小楊於去年初開始出現頭痛、眼痛、手麻等症狀，嚴重時甚至痛到撞墻。小楊的母親帶他到當地醫院檢查後並未查出病因，於是轉至上海市兒童醫院。經過全方位檢查，正常情況下為0的腦脊液嗜酸性粒細胞在小楊的標本中高達65%，因此醫生認為小楊感染寄生蟲的幾率極大。

為了明確是哪一種寄生蟲，醫院為小楊做了進一步的胸部CT等檢查，最終小楊因血、腦脊液肺吸蟲、曼氏裂頭蚴陽性，被診斷為寄生蟲腦病。醫院通過溯源調查得知，小楊家門前有一條清澈見底的溪水，小楊經常和朋友在溪邊嬉戲，累了就會飲用溪水，家人覺得溪水很乾淨便未有制止。

上海市兒童醫院神經內科副主任醫師張元鳳介紹指，肺吸蟲的體積大約是成人半個指甲的大小，在進食生水生食後，寄生蟲的幼蟲會在小腸內脫囊而出，穿透腸壁進入腹腔再穿過膈肌到達肺內發育為成蟲，而成蟲又可以繼續向上爬直至入顱。寄生蟲的不斷爬行以及自身產生的代謝物都會對人體產生很強的破壞力，小楊的呼吸系統和中樞神經便是因此受到了破壞，從而出現了頭痛等症狀。

對此，院方對小楊進行了抗寄生蟲治療及對症治療後，小楊病情好轉，目前身體各項指標都已恢復正常。經歷病痛的小楊還表示，「以後再也不敢喝生水了」，回家鄉後也要提醒身邊的同學注意飲水衛生。

據了解，肺吸蟲病是一種人獸共患的蠕蟲病，通常與進食感染的水源或食物有關，在人體可寄生於肺及肺外，如皮下、肝、腦、脊髓、肌肉、眼眶等處。人體感染肺吸蟲後一般經過3至6周的潛伏期發病，潛伏期長者可達一年甚至數年。有專家表示，目前這類疾病比較少見，確診病人大多都有飲用生水或吃生食的病史，因此專家呼籲人們在外出旅行時，不要因為泉水、溪水看似清澈而「以身試水」。

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文章授權轉載自《香港01》

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