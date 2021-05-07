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陸教育大亨砸錢！買20個「高級卵子」找代孕 10名混血女嬰已出生

香港01 / 記者孫聖然／報導
汪某武1999年創辦了「五月花」。圖／網路圖片
汪某武1999年創辦了「五月花」。圖／網路圖片

周四（6日），「用自己的精子配了20個女寶寶」、「現在出生了10個混血女寶寶」等一系列和代孕相關的聊天記錄在網路流傳。據了解，涉事人物是四川教育大亨、希望教育集團總裁、電腦培訓機構「五月花」創始人汪某武。

對於此事，汪某武的父親回應指「不方便說這個事」；希望教育集團公司工作人員表示「這些都是謠言」。

據《時代周報》報導，爆料人透露，汪某武在美國購買了20個頂級卵子，欲用自己的精子配對20個女寶寶，目前10個混血女寶寶已經出生，其中8個已經被帶回了中國，「老大快兩歲了，老九老十今年四月剛出生，還有10個胚胎在凍著，因為暫時找不到合適的代母（代理孕母）。」

爆料人還稱，汪某武在購買卵子時要求卵子提供者「白人膚色、顏值高、髮色淺、是模特兒或者金融學博士」，並以每個卵子4.5萬美元（約台幣125萬元）的價格購買，高出一般卵子價錢近一倍。

爆料人又稱，汪某武實為已婚狀態並且育有2個兒子，2個兒子都已成年、年齡在20歲左右。至於已經接回國的8個女寶寶目前均由廣東月嫂照顧，「因為孩子要學廣東話，2歲就要去香港上幼兒園」。

據悉，汪某武1999年創辦了「五月花」，並將業務範圍由運營一所電腦培訓學校拓展成中等職業學校，且以加盟模式在四川全省擴張，成為四川最大的IT培訓機構。2019年11月27日，汪某武以21億元人民幣教育財富名列《2019胡潤百學·教育企業家榜》第31位。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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