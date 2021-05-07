北京醫生揭腫瘤治療黑幕 網友挺：捅破才有真相

北京腫瘤科醫生張煜近期在網上發文揭露中國腫瘤治療黑幕，並將矛頭對準一名同行；雖然官方專家團調查指「治療原則基本符合規範」，但張煜獲輿論支持，網友直言「沒有捅破就沒有真相」。

綜合陸媒經濟觀察報、美媒自由亞洲電台報導，北京大學第三醫院腫瘤化療科主治醫師張煜4月18日在網上發文說，中國腫瘤患者死亡率居高不下，除了與太晚發現有關，「很大程度上也與不規範、甚至錯誤的診療有關」。

他說，這些不良醫療行為不但讓患者花費大幅增加，並造成患者的傷痛、甚至死亡，而這種亂象遍布中國大陸普通地方醫院和醫療設備最好的大型醫院。

他並將矛頭指向上海交通大學醫學院附屬新華醫院普外科副主任醫師陸巍，指陸巍在治療一名晚期胃癌患者時，進行了不必要的基因測序、開了不合適的藥物，並且推薦了無效、昂貴且不合法的細胞免疫治療，導致患者醫療費增加10倍，卻更早死亡。

據報導，張煜發文當天就刪除了這篇文章，並指他無法承受壓力和可能帶來的後果。

自由亞洲電台引述前上海外科醫生何岸泉表示，張煜所曝光的現象非常普遍，中國地方政府、衛生部門和各大醫院早已經形成一條層層進貢的「利益鏈」，這顯然不只是個別醫生的問題，而是整個醫療制度的產物。

此事經報導後，引發輿論強烈回響，官媒新華社都發表評論文章指當局應調查誰在逼這位爆料者刪文，並揪出「醫療黑手」。

不少網友則力挺張煜，直言「讓風雨來得猛烈，沒有捅破就沒有真相」；有人甚至說，與發文透露2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的吹哨者、已故武漢市中心醫院醫生李文亮相比，張煜更偉大。

據報導，當事兩名醫生張煜目前處於停診狀態，陸巍的臨床醫療工作則已暫停，並在接受調查。

張煜在文中還指出，發生這些不良醫療行為的首要原因是缺乏監管，一些醫生「不顧患者死活，榨取最大利」，卻不必受到懲罰，這才是醫患矛盾的根源之一。

他提出，治療這種亂象最重要的方法就是靠法律支持，中國政府應考慮新增關於醫療糾紛的補充條款，制定相關快速處理程序，以顯著降低患者的維權難度。

張煜的長文發表後，中國國家衛健委隨即發布公告指將立即展開調查。

據報導，衛健委一名官員4月底表示，組織了相關領域的權威專家對文中所提胃癌患者病例治療過程進行評議，認為治療原則基本符合規範。

對此，張煜前天（5日）再次發文說，專家團得出的結論是「徹頭徹尾的謊言」，他對此感到失望、憤怒和擔憂，並指這是在為一切醫療不良行為背書，他請求衛健委允許他與專家團全體人員進行一場公開辯論，以正視聽。

張煜昨天對中國經濟觀察網說，他的請求若得不到回應，他會再催一次，然後「寫文章、開直播」，向更多人「解釋真相」。