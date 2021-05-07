9歲小學生遭老師扯頭髮體罰 頭皮頭骨分離極恐怖

老師體罰學生，校方會完全無責任？河南1名就讀名校的9歲小學生早前因上課聊天被老師體罰，慘遭老師扯頭髮由教室後排拖到講台上罰站，隔天頭部嚴重腫脹入院，醫生發現他被扯到整個頭皮和頭骨分離不連，要住院近月，不停以穿刺方式把頭部血液抽走，以讓頭皮與頭骨連接。涉事老師出事後仍繼續授課多天，原因竟然是校方初時覺得事件並不嚴重，到後來鬧大後又跟老師劃清界線，指事件屬老師個人師德問題，校方無責任，老師一度提出賠償50萬人民幣（約新台幣216萬元）和解，但要求答應3個條件，男童家長聽罷即場拒絕，涉事老師日前已被刑事拘留。

河南9歲男童被扯頭髮導致頭皮頭骨分離，平頂山市公安局日前通報，男童受傷程度達輕傷二級，疑犯常某已被刑事拘留。男童的母親苑女接受訪問時還原事件，指事發於3月7日，兒子當天上課時與2名同學小聲說話令老師發火，3人均被老師扯頭髮，由教室最後排座位拖到講台上罰站。

事件中另外2名同學無受傷，苑女說兒子頭髮較短，被老師扯頭髮時下意識後退，結果老師更大力扯頭髮。兒子放學回家後感不適，不停說頭暈頭痛，她馬上向班主任詢問事件，對方直認涉事老師曾扯兒子頭髮，可能是太大力令他感不適。

結果男童頭部嚴重腫脹求醫，隔天馬上送院，醫生指他出現帽狀腱膜下血腫，整個頭皮和頭骨分離不連着，中間充斥血液，必須用穿刺方式將血液抽走，讓頭皮和頭骨重新連接，而且不能麻醉。入院當天涉事老師已向苑女表示後悔，並願支付醫療費用。

男童康復過程漫長，住院22天共穿刺抽血7次，前後抽出1公升血液，中間還出現過1次貧血，出院後需留家休養，頭皮還是經常發痛，要定期去醫院檢查。事件最令苑女不滿的，是她3月8日已通報校方，校方竟然在兒子入院20多天後才將老師停課處理，理由居然是初頭覺得事件不嚴重。她還大爆，涉事老師及學校提出協議，可以賠償50萬元人民幣（約新台幣216萬元），但要求她答應3個條件，包括不追究老師刑事責任、保證不牽連學校及不再作任何申訴，她知悉後當場拒絕。

苑女希望涉事老師接受法律制裁，指該校是當地數一數二的名校，涉事老師更是校方的優秀教師，期望公開事件可迫使教方好好管理教師，第二是她認為校方應該承擔責任，因為校方一直堅稱事件全屬教師學人行為，與學校無關。

涉事學校的副校長一度回應指事件是老師個人行為導致，屬於師德問題；但後來又指事件已由官方介入，不便再作評論。有中國大陸律師指，涉事老師舉動屬職務行為，無論老師及校方都有民事責任，而驗傷已確定男童受二級輕傷，已構成刑事罪行。

網友紛紛狠批涉事老師及校方，又指難以想像當時老師用多大力，才會將男童扯到頭皮和頭骨分離，認為他已不適合再當老師，而且事發後校方的措詞更令人驚訝，竟然說得事件完全事不關己，「學校沒責任，我吐了」。

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文章授權轉載自《香港01》