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山東4女子合力抬殘疾男性友人登頂泰山 網友：這才是真朋友

香港01 / 孫聖然／報導
四名女子抬著一名殘疾男子登泰山。（濟南時報）
四名女子抬著一名殘疾男子登泰山。（濟南時報）

中國大陸今年的五一假期出遊人數暴增，位於山東泰安的泰山景區也遊人紛紛。近日，一段「特殊」遊客遊覽泰山的短片在網路傳播，片中四名女子抬著一名殘疾男子登山引起廣泛關注。

據了解，五人是好友關係，因殘疾男子一直有登頂泰山的心願，於是他的四名女性好友便決定在五一假期助其圓夢。對此，有網友表示「這才是真正的朋友」。

周一（5月3日），四名女子抬著一名殘疾男子登泰山的短片在網路傳播。據片中顯示，男子坐在一張特製座椅上，四名女子分別在座椅的四邊綁上安全繩，合力將男子抬起並一步一步登上梯級，最終成功登頂泰山。

據《濟南時報》報道，短片中的男子名叫李勝，來自濟南，今年40歲。他在1歲時就因患上小兒麻痺症而無法正常行走，對於這次泰山登頂李勝激動地表示，「沒想到自己真的能有一天從泰山山頂看風景」、「在山頂的那一刻，感覺自己站起來了」。自幼生活在輪椅上的李勝一直有看遍中國大好河山的願望，他回憶起登上過程表示，「爬山的時候看著大夥這麼累，我好幾次說不要再爬了，大家就是不同意，我知道，都是為了完成我的一個夢。」

一個多月前的一場朋友聚會上，李勝無意間提起不能登山觀景的遺憾，便被四位好友記在心中。短片中的一名女子李海利表示，在聚會後幾人就籌劃起了幫李勝登泰山這件事，「我們幾個也都是通過李大哥認識的，大家聚在一起也有2年多的時間了，一直也知道他的心願，就想著趁著五一假期給他圓個夢。」李海利又介紹指，幾人由5月1日中午出發，到達南天門時已經是5月2日下午6點多，「花費了將近一天半的時間。」

短片在網上流傳後，幾人的友情獲得大部分網友的認可與支持，但是仍有例如「肯定是花錢僱的」、「真的是爬到山頂的嗎？坐索道上去的吧」等質疑的聲音。面對質疑，幾人回應稱，登泰山只是開始，之後還要帶李勝去外地、看遍五嶽。

據了解，泰山是五嶽之首，有皇廟、南天門、碧霞祠、天街等名勝古蹟，徒步上山至少要花費5至6個小時。

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文章授權轉載自《香港01》

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